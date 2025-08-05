https://ria.ru/20250805/rossiya-2033569286.html

МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке

МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке - РИА Новости, 05.08.2025

МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала частным мнением сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. РИА Новости, 05.08.2025

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала частным мнением сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле."Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны", — отметила она.Захарова напомнила, что Москва в своих действиях основывается на международных обязательствах и договоренностях с другими странами.Ранее, в мае, глава МИД России Сергей Лавров в статье для кубинских СМИ "Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния", написанной к 65-летию восстановления дипломатических отношений, назвал Гавану приоритетным партнером в Латинской Америке. Он отметил, что присоединение Кубы к БРИКС с января 2025 года упрочит координацию стран. Министр также подчеркнул, что Россия признательна Кубе за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против Москвы.

https://ria.ru/20250704/rossija-2027288813.html

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россия, в мире, куба, венесуэла, мария захарова