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МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке - РИА Новости, 05.08.2025
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20:52 05.08.2025 (обновлено: 22:27 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033569286.html
МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке
МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке - РИА Новости, 05.08.2025
МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала частным мнением сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:52:00+03:00
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россия
в мире
куба
венесуэла
мария захарова
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала частным мнением сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.&quot;Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны&quot;, — отметила она.Захарова напомнила, что Москва в своих действиях основывается на международных обязательствах и договоренностях с другими странами.Ранее, в мае, глава МИД России Сергей Лавров в статье для кубинских СМИ "Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния", написанной к 65-летию восстановления дипломатических отношений, назвал Гавану приоритетным партнером в Латинской Америке. Он отметил, что присоединение Кубы к БРИКС с января 2025 года упрочит координацию стран. Министр также подчеркнул, что Россия признательна Кубе за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против Москвы.
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россия, в мире, куба, венесуэла, мария захарова
Россия, В мире, Куба, Венесуэла, Мария Захарова
МИД России высказался о якобы развертывании вооружений в Латинской Америке

МИД России назвал частным мнением якобы развертывание вооружений в Южной Америке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала частным мнением сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.
«

"Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны", — отметила она.

Захарова напомнила, что Москва в своих действиях основывается на международных обязательствах и договоренностях с другими странами.
Ранее, в мае, глава МИД России Сергей Лавров в статье для кубинских СМИ "Россия и Куба: братство сквозь годы и через расстояния", написанной к 65-летию восстановления дипломатических отношений, назвал Гавану приоритетным партнером в Латинской Америке. Он отметил, что присоединение Кубы к БРИКС с января 2025 года упрочит координацию стран. Министр также подчеркнул, что Россия признательна Кубе за неизменную поддержку, оказываемую Гаваной в контексте развязанной Западом гибридной войны против Москвы.
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