https://ria.ru/20250805/rossiya-2033559664.html

Россия разочаровалась решением суда БиГ по Додику

Россия разочаровалась решением суда БиГ по Додику - РИА Новости, 05.08.2025

Россия разочаровалась решением суда БиГ по Додику

Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:37:00+03:00

2025-08-05T19:37:00+03:00

2025-08-05T20:04:00+03:00

россия

в мире

босния и герцеговина

милорад додик

оон

мария захарова

республика сербская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033560032_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_1599c6c3dd6094eede45cbbfb1318ef6.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор Республики Сербской Боснии и Герцеговины президенту республики Милораду Додику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В пятницу Радио и телевидение Республики Сербской сообщило, что апелляционная палата суда БиГ оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта."Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая первого августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она добавила, что Москва намерена противодействовать росту напряженности на Балканах."В качестве постоянного члена Совета безопасности ООН и гаранта Дейтона Российская Федерация намерена использовать имеющиеся в ее распоряжении политические средства, чтобы предотвратить провоцируемый Западом рост напряженности в Боснии и Герцеговине, минимизировать угрозы межэтническому диалогу, миру и стабильности в стране и регионе в целом. Призываем все стороны к восстановлению атмосферы взаимопонимания и сотрудничества между народами Боснии и Герцеговины", - подчеркнула Захарова.По словам официального представителя МИД России, уголовное преследование Додика "нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму".Она напомнила, что Кристиан Шмидт на деле является "полезным идиотом" Берлина и Лондона, упорно продолжающих считать БиГ своим протекторатом."Исходим из очевидного факта, что в Боснии и Герцеговине с 2021 года нет никакого высокого представителя. Кристиан Шмидт – узурпатор, его кандидатура не получила одобрения Совета безопасности ООН. Его "решения" противоречат демократическим принципам законности, верховенства права и юридически ничтожны, равно как и основанные на них судебные вердикты. Они наносят огромный ущерб правовой и политической системе Боснии и Герцеговины, внутрибоснийскому диалогу и процессу постконфликтного урегулирования в целом", - заявила Захарова."Решительно выступаем в поддержку легитимных органов власти Республики Сербской, усилия которых направлены на защиту своего конституционного статуса в соответствии с Общим рамочным (Дейтонским) соглашением о мире в Боснии и Герцеговине 1995 года, закрепленными в нем принципами суверенитета, территориальной целостности и равноправия трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими полномочиями", - заключила официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

https://ria.ru/20250802/vuchich-2032998655.html

россия

босния и герцеговина

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, босния и герцеговина, милорад додик, оон, мария захарова, республика сербская