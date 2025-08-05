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Россельхознадзор ограничил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии - РИА Новости, 05.08.2025
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18:32 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033548374.html
Россельхознадзор ограничил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии
Россельхознадзор ограничил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии - РИА Новости, 05.08.2025
Россельхознадзор ограничил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии
Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории России живых овец и коз, а также иных восприимчивых животных и подконтрольных... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:32:00+03:00
2025-08-05T18:32:00+03:00
болгария
румыния
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории России живых овец и коз, а также иных восприимчивых животных и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров из Болгарии и Румынии после регистрации вспышек оспы в этих странах, сообщила служба. "В связи с регистрацией вспышек оспы овец и коз в Болгарии и Румынии Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз и транзит из указанных стран по территории России живых овец и коз, а также иных восприимчивых животных и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к подконтрольным госветнадзору грузам относятся: продукция, полученная из мясосырья овец и коз, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки. Служба сообщила, что согласно данным Всемирной организации здоровья животных, на территории Болгарии с 20 июля 2025 года подтверждено 11 очагов оспы овец и коз, на территории Румынии с 17 июля 2025 года - семь. "Информация о мерах, принятых ветслужбами этих стран по предупреждению распространения и ликвидации указанного заболевания, в Россельхознадзор не поступала", - заключили в ведомстве.
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болгария, румыния, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Болгария, Румыния, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Россельхознадзор ограничил ввоз живых овец из Болгарии и Румынии

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз живых овец и коз из Болгарии и Румынии

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник Россельхознадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории России живых овец и коз, а также иных восприимчивых животных и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров из Болгарии и Румынии после регистрации вспышек оспы в этих странах, сообщила служба.
"В связи с регистрацией вспышек оспы овец и коз в Болгарии и Румынии Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз и транзит из указанных стран по территории России живых овец и коз, а также иных восприимчивых животных и подконтрольных государственному ветеринарному надзору товаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к подконтрольным госветнадзору грузам относятся: продукция, полученная из мясосырья овец и коз, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения и другое сырье и изделия, полученные от убоя овец и коз, а также бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки.
Служба сообщила, что согласно данным Всемирной организации здоровья животных, на территории Болгарии с 20 июля 2025 года подтверждено 11 очагов оспы овец и коз, на территории Румынии с 17 июля 2025 года - семь.
"Информация о мерах, принятых ветслужбами этих стран по предупреждению распространения и ликвидации указанного заболевания, в Россельхознадзор не поступала", - заключили в ведомстве.
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БолгарияРумынияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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