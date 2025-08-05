https://ria.ru/20250805/rossiya-2033534324.html

Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева

Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева - РИА Новости, 05.08.2025

Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева

Россия рассматривает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, заявили РИА... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:23:00+03:00

2025-08-05T17:23:00+03:00

2025-08-05T17:50:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

нидерланды

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марк рютте

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ГААГА, 5 авг - РИА Новости. Россия рассматривает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник."Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине. Финансирование поставок ляжет тяжелым бременем на европейских налогоплательщиков", - заявили в дипмиссии.В посольстве отметили, что ни к какому завершению конфликта, как полагает генсек НАТО Марк Рютте, это не приведет, а, напротив, будет способствовать его продолжению.Как сообщали власти Нидерландов, первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL планируются в этом месяце. Ожидается, что поставки вооружений Киеву будут осуществляться каждые две-три недели.США и НАТО, по словам украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.Как заявлял президент США Дональд Трамп, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250805/nato-2033492675.html

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