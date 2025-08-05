https://ria.ru/20250805/rossiya-2033534324.html
Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева
Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева - РИА Новости, 05.08.2025
Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева
Россия рассматривает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, заявили РИА... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:23:00+03:00
2025-08-05T17:23:00+03:00
2025-08-05T17:50:00+03:00
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ГААГА, 5 авг - РИА Новости. Россия рассматривает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник."Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине. Финансирование поставок ляжет тяжелым бременем на европейских налогоплательщиков", - заявили в дипмиссии.В посольстве отметили, что ни к какому завершению конфликта, как полагает генсек НАТО Марк Рютте, это не приведет, а, напротив, будет способствовать его продолжению.Как сообщали власти Нидерландов, первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL планируются в этом месяце. Ожидается, что поставки вооружений Киеву будут осуществляться каждые две-три недели.США и НАТО, по словам украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.Как заявлял президент США Дональд Трамп, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, нидерланды, украина, киев, марк рютте, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Нидерланды, Украина, Киев, Марк Рютте, НАТО
Посольство России оценило решение Гааги по закупке оружия для Киева
Москва расценила решение Гааги по оружию для Киева как затягивания конфликта
ГААГА, 5 авг - РИА Новости. Россия рассматривает решение Нидерландов о закупке для Киева американского оружия как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.
Нидерланды первыми из союзников по НАТО решили поставить Украине американские системы вооружения на 500 миллионов евро, включая ракеты Patriot и комплектующие для них, об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в понедельник.
"Рассматриваем недавнее решение Нидерландов купить и передать киевскому режиму американское оружие как очередную меру по затягиванию боевых действий на Украине. Финансирование поставок ляжет тяжелым бременем на европейских налогоплательщиков", - заявили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что ни к какому завершению конфликта, как полагает генсек НАТО Марк Рютте, это не приведет, а, напротив, будет способствовать его продолжению.
Как сообщали власти Нидерландов, первые две партии американского оружия в рамках новой инициативы поддержки Украины PURL планируются в этом месяце. Ожидается, что поставки вооружений Киеву будут осуществляться каждые две-три недели.
США и НАТО, по словам украинского министра обороны Дениса Шмыгаля, запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США.
Как заявлял президент США Дональд Трамп, Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.