https://ria.ru/20250805/rossija-2033497173.html

Патрушев рассказал о содействии России по международному транзиту грузов

Патрушев рассказал о содействии России по международному транзиту грузов - РИА Новости, 05.08.2025

Патрушев рассказал о содействии России по международному транзиту грузов

Россия готова оказывать максимальное содействие транзиту грузов по международным транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также предоставлять всю... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:01:00+03:00

2025-08-05T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия готова оказывать максимальное содействие транзиту грузов по международным транспортным коридорам "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также предоставлять всю необходимую инфраструктуру, устанавливать единые тарифы и прорабатывать дополнительные маршруты, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Главным коридором России является "Восток-Запад". Он обеспечивает бесшовную связь наших портов у Тихого океана с Китаем, Монголией, государствами Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, а также с Балтийским и Черным морями. Сейчас на ключевых железнодорожных магистралях Сибири и Дальнего Востока реализуются мероприятия по увеличению пропускной способности", - сказал Патрушев, выступая на третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ). Помимо этого он отметил, что идет развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", который связывает Россию со странами Центральной и Южной Азии, Персидского залива и Восточной Африки. "Он затрагивает целый ряд стран, не имеющих выхода к морю. Транспортный коридор уже активно работает. Параллельно мы продолжаем снимать инфраструктурные ограничения, устанавливать единые тарифы, а также прорабатывать дополнительные маршруты. Планируем, что интенсивность перевозок по коридору "Север-Юг" с каждым годом будет увеличиваться", - отметил вице-премьер. "С учетом таких возможностей Россия готова оказывать максимальное содействие транзиту грузов и предоставлять всю необходимую инфраструктуру. Для этого предлагаем использовать формат двусторонних межправительственных соглашений. Подчеркну, что мы готовы обсуждать различные варианты сотрудничества", - заявил Патрушев. Во время выступления он также отметил важность обеспечения продовольственной безопасностью стран, не имеющих выхода к морю. "Ответом на это должно стать снятие барьеров в международной торговле аграрной продукцией. Россия – один из ключевых экспортеров продовольствия, в том числе зерна, растительных масел, рыбы. И мы готовы наращивать поставки продуктов питания на глобальный рынок", - подчеркнул вице-премьер. Патрушев сообщил, что Россия готова делиться с партнерами опытом и помогать с подготовкой профессиональных специалистов в сфере сельского хозяйства. "Отдельно отмечу, что Россия – ведущий экспортер минеральных удобрений, и мы нацелены развивать поставки данной продукции всем заинтересованным государствам", - уточнил он. Вице-премьер также затронул тему состояния Каспийского моря. "Безусловно, негативные процессы, которым оно сейчас подвержено, касаются всех прибрежных государств... Тем не менее, единого мнения по решению проблем Каспия пока нет. Поэтому в рамках очередной сессии Координационного комитета мы выступим с инициативой по разработке совместных научных подходов в данной сфере. Рассчитываем на представительное участие всех государств-членов комитета", - заключил Патрушев.

https://ria.ru/20250729/port-2032073796.html

https://ria.ru/20250117/putin-1994282202.html

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россия, тихий океан, китай, дмитрий патрушев, оон, в мире