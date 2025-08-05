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Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 05.08.2025

Из Турции депортировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Россиянин, разыскиваемый по каналам Интерпола за мошенничество с земельными участками в Сочи, депортирован в Россию из Турции, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ... РИА Новости, 05.08.2025

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СОЧИ, 5 авг - РИА Новости. Россиянин, разыскиваемый по каналам Интерпола за мошенничество с земельными участками в Сочи, депортирован в Россию из Турции, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. "В Российскую Федерацию из Турецкой Республики депортирован разыскиваемый по каналам Интерпола. Следственными органами Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество - ред.) - 5 эпизодов", - говорится в сообщении. Следствие установило, что с сентября 2020 года по декабрь 2021 года обвиняемый, представившись сотрудником сочинской администрации с использованием поддельных документов, обещал потерпевшему помочь приобрести или арендовать земельные участники в Сочи, получив от него денежные средства в размере 30 миллионов рублей. По данным пресс-службы региональной полиции, мужчина самостоятельно распорядился деньгами и скрылся за границей, в июне 2023 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. При помощи Интерпола удалось отследить перемещения обвиняемого - он был обнаружен в Турции с поддельным паспортом. Мужчину депортировали в Россию 22 июля, уточнили в краевом ведомстве.

https://ria.ru/20250804/zbarskom-2033202636.html

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россия, сочи, турция, интерпол, в мире