https://ria.ru/20250805/rossija-2033456523.html

В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation*

В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation* - РИА Новости, 05.08.2025

В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation*

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*, которая поддерживает причастных к экстремизму и терроризму, сообщили в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:22:00+03:00

2025-08-05T13:22:00+03:00

2025-08-05T13:22:00+03:00

россия

великобритания

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*, которая поддерживает причастных к экстремизму и терроризму, сообщили в ведомстве. "Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности неправительственной организации Zimin Foundation*. Учреждена в 2023 году в Великобритании. Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что в феврале организация запустила "Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования". С февраля по март фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России. Кроме того, фонд "распространяет дискредитирующую информацию о России" в свете проведения ею СВО, заключили в ГП РФ.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250421/npo-2012442918.html

россия

великобритания

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, великобритания, генеральная прокуратура рф, происшествия