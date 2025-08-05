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В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation* - РИА Новости, 05.08.2025
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13:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossija-2033456523.html
В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation*
В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation* - РИА Новости, 05.08.2025
В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation*
Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*, которая поддерживает причастных к экстремизму и терроризму, сообщили в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:22:00+03:00
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россия
великобритания
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*, которая поддерживает причастных к экстремизму и терроризму, сообщили в ведомстве. "Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности неправительственной организации Zimin Foundation*. Учреждена в 2023 году в Великобритании. Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что в феврале организация запустила "Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования". С февраля по март фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России. Кроме того, фонд "распространяет дискредитирующую информацию о России" в свете проведения ею СВО, заключили в ГП РФ.* Организация признана нежелательной в России
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россия, великобритания, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
В России признали нежелательной британскую НПО Zimin Foundation*

Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России британскую НПО Zimin Foundation*, которая поддерживает причастных к экстремизму и терроризму, сообщили в ведомстве.
"Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности неправительственной организации Zimin Foundation*. Учреждена в 2023 году в Великобритании. Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что в феврале организация запустила "Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования". С февраля по март фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России.
Кроме того, фонд "распространяет дискредитирующую информацию о России" в свете проведения ею СВО, заключили в ГП РФ.
* Организация признана нежелательной в России
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