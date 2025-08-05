https://ria.ru/20250805/rossija-2033377170.html

Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД

Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД - РИА Новости, 05.08.2025

Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД

Россия вынуждена отказаться от самоограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования из-за растущей международной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:56:00+03:00

2025-08-05T02:56:00+03:00

2025-08-05T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия вынуждена отказаться от самоограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования из-за растущей международной напряжённости и провокационных действий Запада, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Необходимо отметить, что это вынужденное решение Российской Федерации в ответ на планы Запада развернуть соответствующие ракетные системы, во-первых, на восточных рубежах России - со стороны США. Как известно, ракеты средней дальности "Тайфун" американцы планируют разместить на территории ряда своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Филиппины, Южная Корея и Япония", - сказал Коротченко. Он добавил, что на европейском театре военных действий Германия планирует закупить ракеты средней дальности производства США "Тайфун" для размещения на своей территории, учитывая дальность указанных ракет, под угрозой будут находиться многие регионы европейской части России. Кроме того, Великобритания и Германия заявили о начале разработки собственной баллистической ракеты с дальностью пуска свыше 2,5 тысячи километров. "Все это накладывается на негативный военно-политический фон в Европе, где Евросоюз в прямую заявляет о готовности к войне с Россией к 2030 году, началось масштабное перевооружение армий стран-членов ЕС. В ходе последних учений на Балтике ВМС НАТО отрабатывали различные сценарии военно-морской блокады России и вторжения в Калининградскую область", - подчеркнул военный аналитик. Принятое Россией решение означает возможность начала практического развертывания БРСД "Орешник" и постановку их на боевое дежурство в позиционных районах, однако финальное решение будет принято президентом РФ.

https://ria.ru/20250804/rossiya-2033358421.html

https://ria.ru/20250804/medvedev-2033363448.html

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россия, сша, германия, игорь коротченко, евросоюз, нато