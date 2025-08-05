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Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД - РИА Новости, 05.08.2025
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02:56 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossija-2033377170.html
Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД
Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД
Россия вынуждена отказаться от самоограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования из-за растущей международной... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:56:00+03:00
2025-08-05T02:56:00+03:00
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игорь коротченко
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия вынуждена отказаться от самоограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования из-за растущей международной напряжённости и провокационных действий Запада, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. "Необходимо отметить, что это вынужденное решение Российской Федерации в ответ на планы Запада развернуть соответствующие ракетные системы, во-первых, на восточных рубежах России - со стороны США. Как известно, ракеты средней дальности "Тайфун" американцы планируют разместить на территории ряда своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Филиппины, Южная Корея и Япония", - сказал Коротченко. Он добавил, что на европейском театре военных действий Германия планирует закупить ракеты средней дальности производства США "Тайфун" для размещения на своей территории, учитывая дальность указанных ракет, под угрозой будут находиться многие регионы европейской части России. Кроме того, Великобритания и Германия заявили о начале разработки собственной баллистической ракеты с дальностью пуска свыше 2,5 тысячи километров. "Все это накладывается на негативный военно-политический фон в Европе, где Евросоюз в прямую заявляет о готовности к войне с Россией к 2030 году, началось масштабное перевооружение армий стран-членов ЕС. В ходе последних учений на Балтике ВМС НАТО отрабатывали различные сценарии военно-морской блокады России и вторжения в Калининградскую область", - подчеркнул военный аналитик. Принятое Россией решение означает возможность начала практического развертывания БРСД "Орешник" и постановку их на боевое дежурство в позиционных районах, однако финальное решение будет принято президентом РФ.
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033358421.html
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россия, сша, германия, игорь коротченко, евросоюз, нато
Россия, США, Германия, Игорь Коротченко, Евросоюз, НАТО
Эксперт объяснил отказ России от развертывания РСМД

Аналитик Коротченко: отказ РФ от развертывания РСМД является вынужденной мерой

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия вынуждена отказаться от самоограничений на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования из-за растущей международной напряжённости и провокационных действий Запада, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
В понедельник российский МИД заявил, что РФ констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями.
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"Необходимо отметить, что это вынужденное решение Российской Федерации в ответ на планы Запада развернуть соответствующие ракетные системы, во-первых, на восточных рубежах России - со стороны США. Как известно, ракеты средней дальности "Тайфун" американцы планируют разместить на территории ряда своих союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, таких как Филиппины, Южная Корея и Япония", - сказал Коротченко.
Он добавил, что на европейском театре военных действий Германия планирует закупить ракеты средней дальности производства США "Тайфун" для размещения на своей территории, учитывая дальность указанных ракет, под угрозой будут находиться многие регионы европейской части России.
Кроме того, Великобритания и Германия заявили о начале разработки собственной баллистической ракеты с дальностью пуска свыше 2,5 тысячи километров.
"Все это накладывается на негативный военно-политический фон в Европе, где Евросоюз в прямую заявляет о готовности к войне с Россией к 2030 году, началось масштабное перевооружение армий стран-членов ЕС. В ходе последних учений на Балтике ВМС НАТО отрабатывали различные сценарии военно-морской блокады России и вторжения в Калининградскую область", - подчеркнул военный аналитик.
Принятое Россией решение означает возможность начала практического развертывания БРСД "Орешник" и постановку их на боевое дежурство в позиционных районах, однако финальное решение будет принято президентом РФ.
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