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Менеджера проекта Mangalib оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 05.08.2025
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23:17 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/roskomnadzor-2033582574.html
Менеджера проекта Mangalib оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Менеджера проекта Mangalib оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 05.08.2025
Менеджера проекта Mangalib оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал менеджера проектов российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, говорится в судебных... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:17:00+03:00
2025-08-05T23:17:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал менеджера проектов российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что менеджера проектов ООО "Мангалиб" Ивана Кваста четырежды оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения в сети. Протоколы были составлены из-за опубликованных на сайте изображений, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, преимущественно речь идёт о комиксах, подчёркивается в материалах. Ранее стало известно, что аналогичные протоколы составлены и в отношении ООО "Мангалиб". В группе Mangalib в соцсети "ВКонтакте" несколько дней назад было опубликовано сообщение, из которого следует, что модерация на платформе усилена, сайт продолжит работать и адаптироваться. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
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россия
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Менеджера проекта Mangalib оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Суд оштрафовал менеджера проектов интернет-клуба Mangalib за пропаганду ЛГБТ

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Суд в Москве на 800 тысяч рублей оштрафовал менеджера проектов российского интернет-клуба любителей манги Mangalib за пропаганду ЛГБТ*, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что менеджера проектов ООО "Мангалиб" Ивана Кваста четырежды оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения в сети. Протоколы были составлены из-за опубликованных на сайте изображений, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, преимущественно речь идёт о комиксах, подчёркивается в материалах.
Ранее стало известно, что аналогичные протоколы составлены и в отношении ООО "Мангалиб".
В группе Mangalib в соцсети "ВКонтакте" несколько дней назад было опубликовано сообщение, из которого следует, что модерация на платформе усилена, сайт продолжит работать и адаптироваться.
Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Суд - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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