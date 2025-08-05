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Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 05.08.2025
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14:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rosatom-2033471555.html
Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому
Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 05.08.2025
Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому
Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:22:00+03:00
2025-08-05T14:22:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". "Пятого августа в Москве состоялось 29-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая... Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Заседание прошло в характерной для диалога "Росатома" и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно", - говорится в сообщении. Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ. Очередное заседание подкомиссии запланировано к проведению в 2026 году в Китае, отмечает "Росатом".
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в мире, китай, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев
В мире, Китай, Россия, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев
Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому

Росатом: РФ и КНР обсудили в Москве перспективы сотрудничества по мирному атому

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом".
"Пятого августа в Москве состоялось 29-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая... Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Заседание прошло в характерной для диалога "Росатома" и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно", - говорится в сообщении.
Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ.
Очередное заседание подкомиссии запланировано к проведению в 2026 году в Китае, отмечает "Росатом".
Церемония подписания документов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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В миреКитайРоссияМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей Лихачев
 
 
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