https://ria.ru/20250805/rosatom-2033471555.html

Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому

Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому - РИА Новости, 05.08.2025

Россия и КНР обсудили перспективы сотрудничества по мирному атому

Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:22:00+03:00

2025-08-05T14:22:00+03:00

2025-08-05T14:22:00+03:00

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китай

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия и Китай обсудили в Москве перспективы сотрудничества в области мирного атома, сообщила госкорпорация "Росатом". "Пятого августа в Москве состоялось 29-е заседание российско-китайской подкомиссии по ядерным вопросам в рамках комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая... Стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку дня сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Заседание прошло в характерной для диалога "Росатома" и Агентства по атомной энергии КНР обстановке взаимного доверия, по-деловому и очень предметно", - говорится в сообщении. Сопредседателями подкомиссии являются генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв и руководитель Агентства по атомной энергии КНР Шань Чжундэ. Очередное заседание подкомиссии запланировано к проведению в 2026 году в Китае, отмечает "Росатом".

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в мире, китай, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев