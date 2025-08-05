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Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце

Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце - РИА Новости, 05.08.2025

Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце

Госпитализированный в Риме американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце, сообщает итальянская газета Repubblica. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:00:00+03:00

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2025-08-05T23:00:00+03:00

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италия

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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Госпитализированный в Риме американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце, сообщает итальянская газета Repubblica. Ранее итальянские СМИ сообщили о поступлении 86-летнего деятеля в больницу "Тор Вергата" из-за проблем с сердцем. По информации газеты, Коппола прибыл в итальянскую столицу во вторник именно ради запланированной операции для лечения аритмий. Однако перед самим вмешательством режиссера госпитализировали с мерцательной аритмией, иначе называемой фибрилляцией предсердий. Вероятно, как пишет Repubblica, нарушение сердечного ритма связано с физическим напряжением, накопленным во время длительного межконтинентального перелета. Аритмия была обнаружена по прибытии в больницу прямо из аэропорта и потребовала более тщательного наблюдения перед операцией. Поездка Копполы в Италию была организована в атмосфере строгой секретности, отмечает издание. Ни врачи больницы, ни водители, перевозившие команду режиссера, не дают комментариев журналистам.

https://ria.ru/20250805/koppola--2033573362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рим, италия, фрэнсис форд коппола, новости культуры