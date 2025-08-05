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Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце - РИА Новости, 05.08.2025
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Культура
 
23:00 05.08.2025
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Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце
Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце - РИА Новости, 05.08.2025
Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце
Госпитализированный в Риме американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце, сообщает итальянская газета Repubblica. РИА Новости, 05.08.2025
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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Госпитализированный в Риме американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце, сообщает итальянская газета Repubblica. Ранее итальянские СМИ сообщили о поступлении 86-летнего деятеля в больницу "Тор Вергата" из-за проблем с сердцем. По информации газеты, Коппола прибыл в итальянскую столицу во вторник именно ради запланированной операции для лечения аритмий. Однако перед самим вмешательством режиссера госпитализировали с мерцательной аритмией, иначе называемой фибрилляцией предсердий. Вероятно, как пишет Repubblica, нарушение сердечного ритма связано с физическим напряжением, накопленным во время длительного межконтинентального перелета. Аритмия была обнаружена по прибытии в больницу прямо из аэропорта и потребовала более тщательного наблюдения перед операцией. Поездка Копполы в Италию была организована в атмосфере строгой секретности, отмечает издание. Ни врачи больницы, ни водители, перевозившие команду режиссера, не дают комментариев журналистам.
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рим, италия, фрэнсис форд коппола, новости культуры
Культура, Рим, Италия, Фрэнсис Форд Коппола, Новости культуры
Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце

Repubblica: 86-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце

© РИА Новости / Владимир АстапковичРежиссер Френсис Форд Коппола
Режиссер Френсис Форд Коппола - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Режиссер Френсис Форд Коппола. Архивное фото
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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Госпитализированный в Риме американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце, сообщает итальянская газета Repubblica.
Ранее итальянские СМИ сообщили о поступлении 86-летнего деятеля в больницу "Тор Вергата" из-за проблем с сердцем.
По информации газеты, Коппола прибыл в итальянскую столицу во вторник именно ради запланированной операции для лечения аритмий. Однако перед самим вмешательством режиссера госпитализировали с мерцательной аритмией, иначе называемой фибрилляцией предсердий. Вероятно, как пишет Repubblica, нарушение сердечного ритма связано с физическим напряжением, накопленным во время длительного межконтинентального перелета. Аритмия была обнаружена по прибытии в больницу прямо из аэропорта и потребовала более тщательного наблюдения перед операцией.
Поездка Копполы в Италию была организована в атмосфере строгой секретности, отмечает издание. Ни врачи больницы, ни водители, перевозившие команду режиссера, не дают комментариев журналистам.
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола попал в больницу
Вчера, 21:33
 
КультураРимИталияФрэнсис Форд КопполаНовости культуры
 
 
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