Фрэнсису Форд Копполе сделали операцию на сердце
Repubblica: 86-летний режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце
Режиссер Френсис Форд Коппола. Архивное фото
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РИМ, 5 авг – РИА Новости. Госпитализированный в Риме американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола перенес операцию на сердце, сообщает итальянская газета Repubblica.
Ранее итальянские СМИ сообщили о поступлении 86-летнего деятеля в больницу "Тор Вергата" из-за проблем с сердцем.
По информации газеты, Коппола прибыл в итальянскую столицу во вторник именно ради запланированной операции для лечения аритмий. Однако перед самим вмешательством режиссера госпитализировали с мерцательной аритмией, иначе называемой фибрилляцией предсердий. Вероятно, как пишет Repubblica, нарушение сердечного ритма связано с физическим напряжением, накопленным во время длительного межконтинентального перелета. Аритмия была обнаружена по прибытии в больницу прямо из аэропорта и потребовала более тщательного наблюдения перед операцией.
Поездка Копполы в Италию была организована в атмосфере строгой секретности, отмечает издание. Ни врачи больницы, ни водители, перевозившие команду режиссера, не дают комментариев журналистам.
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