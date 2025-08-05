Рейтинг@Mail.ru
РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:58 05.08.2025 (обновлено: 22:59 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/religiya-2033581140.html
РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани
РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани - РИА Новости, 05.08.2025
РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани
Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь в населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, пострадавших от разрушительных ливней, сообщается... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:58:00+03:00
2025-08-05T22:59:00+03:00
религия
туапсинский район
краснодарский край
туапсе
русская православная церковь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033110285_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_b3d9bec5dd8946f4de72bbd3ab6b72e9.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь в населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, пострадавших от разрушительных ливней, сообщается на сайте Русской православной церкви. "С туапсинского церковного гуманитарного склада в поселок Новомихайловский Туапсинского района доставлены жизненно необходимые предметы первой необходимости: 180 пятилитровых бутылок питьевой воды, 30 специализированных наборов для уборки и гигиены, включающих моющие средства, мыло, губки, салфетки, перчатки, щетки, швабры, ведра", - говорится в сообщении. Как сообщили в РПЦ, Из Джубги, со склада отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии, гуманитарная помощь направлена в поселки Дефановка и Молдовановка: бутылки питьевой воды, крупы, хлеб, консервы, мука, туалетная бумага, влажные салфетки, чай, печенье, спички, мыло, подсолнечное масло. "В поселке Молдовановка силами православных волонтеров организована раздача горячего питания, хлеба и воды, что особенно важно для людей, попавших в критическую ситуацию и оставшихся без крова или возможности приготовить еду", - сообщается на сайте. В РПЦ отметили, что помощь в очистке территорий от последствий паводка оказывают православные волонтеры, активно задействованы молодые люди из молодежного центра "ПроСветЪ" при храме Архистратига Михаила города Туапсе. В воскресенье в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. В селе Дефановка, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуированы 25 человек. Губернатор сообщал, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.
https://ria.ru/20250730/volontery-2032443411.html
https://ria.ru/20250625/narkozavisimye-2025323987.html
туапсинский район
краснодарский край
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033110285_38:0:1242:903_1920x0_80_0_0_619b310d2a3b0f4199b4d5d2bf2eecfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсинский район, краснодарский край, туапсе, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Религия, Туапсинский район, Краснодарский край, Туапсе, Русская православная церковь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани

Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани

© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкПодтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
Перейти в медиабанк
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь в населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, пострадавших от разрушительных ливней, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"С туапсинского церковного гуманитарного склада в поселок Новомихайловский Туапсинского района доставлены жизненно необходимые предметы первой необходимости: 180 пятилитровых бутылок питьевой воды, 30 специализированных наборов для уборки и гигиены, включающих моющие средства, мыло, губки, салфетки, перчатки, щетки, швабры, ведра", - говорится в сообщении.
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Волонтеры РПЦ оказывают помощь на Камчатке после землетрясения
30 июля, 18:45
Как сообщили в РПЦ, Из Джубги, со склада отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии, гуманитарная помощь направлена в поселки Дефановка и Молдовановка: бутылки питьевой воды, крупы, хлеб, консервы, мука, туалетная бумага, влажные салфетки, чай, печенье, спички, мыло, подсолнечное масло.
"В поселке Молдовановка силами православных волонтеров организована раздача горячего питания, хлеба и воды, что особенно важно для людей, попавших в критическую ситуацию и оставшихся без крова или возможности приготовить еду", - сообщается на сайте.
В РПЦ отметили, что помощь в очистке территорий от последствий паводка оказывают православные волонтеры, активно задействованы молодые люди из молодежного центра "ПроСветЪ" при храме Архистратига Михаила города Туапсе.
В воскресенье в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка.
В селе Дефановка, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуированы 25 человек.
Губернатор сообщал, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.
Церковный реабилитационный центр для алко- и наркозависимых Пошитни в Псковской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
"Все возможно, пока мы живы": как в РПЦ успешно лечат наркозависимых
25 июня, 13:43
 
РелигияТуапсинский районКраснодарский крайТуапсеРусская православная церковьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала