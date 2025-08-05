https://ria.ru/20250805/religiya-2033581140.html

РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани

РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани - РИА Новости, 05.08.2025

РПЦ оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от ливней на Кубани

Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь в населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, пострадавших от разрушительных ливней, сообщается... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:58:00+03:00

2025-08-05T22:58:00+03:00

2025-08-05T22:59:00+03:00

религия

туапсинский район

краснодарский край

туапсе

русская православная церковь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сочинская епархия оказывает гуманитарную помощь в населенных пунктах Туапсинского района Краснодарского края, пострадавших от разрушительных ливней, сообщается на сайте Русской православной церкви. "С туапсинского церковного гуманитарного склада в поселок Новомихайловский Туапсинского района доставлены жизненно необходимые предметы первой необходимости: 180 пятилитровых бутылок питьевой воды, 30 специализированных наборов для уборки и гигиены, включающих моющие средства, мыло, губки, салфетки, перчатки, щетки, швабры, ведра", - говорится в сообщении. Как сообщили в РПЦ, Из Джубги, со склада отдела по церковной благотворительности и социальному служению Сочинской епархии, гуманитарная помощь направлена в поселки Дефановка и Молдовановка: бутылки питьевой воды, крупы, хлеб, консервы, мука, туалетная бумага, влажные салфетки, чай, печенье, спички, мыло, подсолнечное масло. "В поселке Молдовановка силами православных волонтеров организована раздача горячего питания, хлеба и воды, что особенно важно для людей, попавших в критическую ситуацию и оставшихся без крова или возможности приготовить еду", - сообщается на сайте. В РПЦ отметили, что помощь в очистке территорий от последствий паводка оказывают православные волонтеры, активно задействованы молодые люди из молодежного центра "ПроСветЪ" при храме Архистратига Михаила города Туапсе. В воскресенье в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдовановский, Новомихайловский и Дефановка. В селе Дефановка, сообщал оперштаб, перевернулся и упал в реку автобус, эвакуированы 25 человек. Губернатор сообщал, что в поселении Лермонтово смыло мост, он был в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе.

https://ria.ru/20250730/volontery-2032443411.html

https://ria.ru/20250625/narkozavisimye-2025323987.html

туапсинский район

краснодарский край

туапсе

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туапсинский район, краснодарский край, туапсе, русская православная церковь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество