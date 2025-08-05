https://ria.ru/20250805/redaktor-2033409853.html

Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову

Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 05.08.2025

Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову

Решение о продлении ареста до октября редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:42:00+03:00

2025-08-05T10:42:00+03:00

2025-08-05T10:42:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Решение о продлении ареста до октября редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, обжаловали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября. "Жалоба (апелляционная – ред.) подана по продлению меры пресечения Аллаярову, в Свердловский областной суд материал еще не направлен", – уточнили РИА Новости в райсуде. В инстанции добавили, что решение о продлении домашнего ареста Карпову тоже обжаловано. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает. В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.

https://ria.ru/20250724/baza-2031271365.html

https://ria.ru/20250723/sud-2030992407.html

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