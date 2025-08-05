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Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 05.08.2025
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10:42 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/redaktor-2033409853.html
Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову
Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову - РИА Новости, 05.08.2025
Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову
Решение о продлении ареста до октября редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:42:00+03:00
2025-08-05T10:42:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Решение о продлении ареста до октября редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, обжаловали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября. "Жалоба (апелляционная – ред.) подана по продлению меры пресечения Аллаярову, в Свердловский областной суд материал еще не направлен", – уточнили РИА Новости в райсуде. В инстанции добавили, что решение о продлении домашнего ареста Карпову тоже обжаловано. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает. В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
https://ria.ru/20250724/baza-2031271365.html
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происшествия, екатеринбург, урал, россия, ura.ru, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Россия, Ura.ru, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову

Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке

© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
Денис Аллаяров - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Решение о продлении ареста до октября редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, обжаловали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября.
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"Жалоба (апелляционная – ред.) подана по продлению меры пресечения Аллаярову, в Свердловский областной суд материал еще не направлен", – уточнили РИА Новости в райсуде.
В инстанции добавили, что решение о продлении домашнего ареста Карпову тоже обжаловано.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает.
В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
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ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссияUra.ruСвердловский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
 
 
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