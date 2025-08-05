Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову
Защита обжаловала продление ареста редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке
© Фото : Денис Аллаяров/VKДенис Аллаяров
© Фото : Денис Аллаяров/VK
Денис Аллаяров. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Решение о продлении ареста до октября редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, обжаловали, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа. Ленинский районный суд Екатеринбурга 31 июля продлил арест обоим фигурантам до 4 октября.
"Жалоба (апелляционная – ред.) подана по продлению меры пресечения Аллаярову, в Свердловский областной суд материал еще не направлен", – уточнили РИА Новости в райсуде.
В инстанции добавили, что решение о продлении домашнего ареста Карпову тоже обжаловано.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Ранее адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, говорила РИА Новости, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину он не признает.
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