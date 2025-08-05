https://ria.ru/20250805/rasprava-2033474469.html

Расправа над Гуцул доказывает преступный характер режима, заявил эксперт

Расправа над Гуцул доказывает преступный характер режима, заявил эксперт - РИА Новости, 05.08.2025

Расправа над Гуцул доказывает преступный характер режима, заявил эксперт

Власти Молдавии своей наглой расправой над главой Гагаузии Евгенией Гуцул доказывают преступный характер сложившегося режима в Кишиневе, такое мнение выразил в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:30:00+03:00

2025-08-05T14:30:00+03:00

2025-08-05T19:38:00+03:00

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приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

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ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Власти Молдавии своей наглой расправой над главой Гагаузии Евгенией Гуцул доказывают преступный характер сложившегося режима в Кишиневе, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "В Молдове сейчас не просто диктатура, там сформирован преступный режим, который держится только на поддержке Евросоюза. Поэтому ответственность за все происходящее лежит в том числе на Брюсселе, который покрывает отсутствие демократии, нарушения прав человека и, по сути, фашизацию целой страны. Очень трудно комментировать этот абсолютно бесчеловечный приговор, который был вынесен без предоставления каких-либо доказательств. Евгения Гуцул – мать двоих детей, если бы даже ее вина была доказана, за что эти изверги, которые там сейчас у власти, наказывают детей, отнимая у них мать?" - сказал Шорников. Он напомнил, что в Молдавии в конце сентября будут парламентские выборы, поэтому до последнего момента была надежда, что власти сохранят остатки разума и не станут злить основную часть электората. "Остается гадать, что теперь скажут более умеренные сторонники евроинтеграции из правого лагеря и верят ли они в адекватность своей лидерши. Похоже, что этот режим никак не намерен учитывать общественное мнение и полагается исключительно на грубую силу и поддержку западных стран. Однако в случае Евгении Гуцул речь идет не столько даже о судьбе человека, сколько о правах гагаузского народа. Евгения Гуцул была избрана народом Гагаузии на должность башкана", - отметил эксперт. Он напомнил, что на период своих полномочий Гуцул обладает иммунитетом. "Лишив ее свободы, власти Молдовы явно превысили свои полномочия. По меньшей мере, касательно Гагаузии речь идет об узурпации власти", - подчеркнул Шорников. Дело Гуцул вписывается в общую картину давления властей Молдавии на оппозицию и независимые СМИ. В аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/moldavija-2033469416.html

https://ria.ru/20250805/storonniki-2033467349.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, sputnik молдова, московский комсомолец, евгения гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии