https://ria.ru/20250805/rasprava-2033457071.html

В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой

В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой - РИА Новости, 05.08.2025

В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой

Семь лет тюрьмы главе Гагаузии в составе Молдавии Евгении Гуцул — это демонстративная расправа над оппозицией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:23:00+03:00

2025-08-05T13:23:00+03:00

2025-08-05T20:12:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_0:31:1091:645_1920x0_80_0_0_6fcc7d8668a54b6b31503494540969a0.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Семь лет тюрьмы главе Гагаузии в составе Молдавии Евгении Гуцул — это демонстративная расправа над оппозицией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Национал-фашистский режим президента Молдавии Майи Санду приговорил всенародно избранного башкана (главу - ред.) Гагаузии Евгению Гуцул к cеми годам лишения свободы в "колонии полузакрытого типа". Это демонстративная расправа с оппозицией, выступающей открыто за союз с Россией и отказ от так называемой европейской интеграции", - сказал Сафонов. Депутат ПМР считает, что это решение является фактическим свержением законного руководства Гагаузии. По его словам, обезглавливание автономии говорит о подготовке к её ликвидации. Он также добавил, что на переходный период перед ликвидацией автономии будет попытка поставить во главе Гагаузии "какую-то марионетку президента Молдавии Санду". "Это послание Приднестровью: правящая клика Республики Молдова готовится к новому натиску на ПМР с целью заставить приднестровцев сдаться. Это не пройдёт… Жестокая расправа с Гуцул говорит о том, что и в других вопросах правящий режим может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих парламентских выборов 28 сентября. Терять режиму уже нечего", - отметил Сафонов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде 2025-08-05T13:23 true PT0M27S

Протест против незаконного приговора главы Гагаузии Обстановка через дорогу от суда. Люди протестуют против незаконного приговора башкану Гагаузии. 2025-08-05T13:23 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии