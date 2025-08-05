https://ria.ru/20250805/rasprava-2033457071.html
В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой
В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой - РИА Новости, 05.08.2025
В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой
Семь лет тюрьмы главе Гагаузии в составе Молдавии Евгении Гуцул — это демонстративная расправа над оппозицией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:23:00+03:00
2025-08-05T13:23:00+03:00
2025-08-05T20:12:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_0:31:1091:645_1920x0_80_0_0_6fcc7d8668a54b6b31503494540969a0.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Семь лет тюрьмы главе Гагаузии в составе Молдавии Евгении Гуцул — это демонстративная расправа над оппозицией, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее во вторник районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Национал-фашистский режим президента Молдавии Майи Санду приговорил всенародно избранного башкана (главу - ред.) Гагаузии Евгению Гуцул к cеми годам лишения свободы в "колонии полузакрытого типа". Это демонстративная расправа с оппозицией, выступающей открыто за союз с Россией и отказ от так называемой европейской интеграции", - сказал Сафонов. Депутат ПМР считает, что это решение является фактическим свержением законного руководства Гагаузии. По его словам, обезглавливание автономии говорит о подготовке к её ликвидации. Он также добавил, что на переходный период перед ликвидацией автономии будет попытка поставить во главе Гагаузии "какую-то марионетку президента Молдавии Санду". "Это послание Приднестровью: правящая клика Республики Молдова готовится к новому натиску на ПМР с целью заставить приднестровцев сдаться. Это не пройдёт… Жестокая расправа с Гуцул говорит о том, что и в других вопросах правящий режим может пойти до конца, например, в фальсификации предстоящих парламентских выборов 28 сентября. Терять режиму уже нечего", - отметил Сафонов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
Первые минуты после оглашения приговора Гуцул в суде
2025-08-05T13:23
true
PT0M27S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033443887_49:0:1042:745_1920x0_80_0_0_66e88fe75eb8d534048b0f4f44ee91b0.jpg
Протест против незаконного приговора главы Гагаузии
Обстановка через дорогу от суда. Люди протестуют против незаконного приговора башкану Гагаузии.
2025-08-05T13:23
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Приднестровье назвали приговор Гуцул демонстративной расправой
Депутат ПМР Сафонов назвал приговор Гуцул демонстративной расправой