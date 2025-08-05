Британская компания впервые получила лицензию на запуск ракет
Британская Skyrora впервые получила лицензию на запуск ракет с территории страны
Запуск ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Skyrora стала первой британской ракетно-космической компанией, получившей лицензию на вертикальный запуск ракет с территории страны, говорится на сайте Управления гражданской авиации Великобритании (UK Civil Aviation Authority, CAA).
"Шотландская компания Skyrora получила лицензию на запуск космических ракет от Управления гражданской авиации Великобритании. Это первый случай, когда британская ракетная компания получила лицензию на запуск космических ракет", - говорится в заявлении.
Отмечается, что лицензия позволяет ежегодно осуществлять до 16 запусков суборбитального космического аппарата Skylark L с космодрома SaxaVord на Шетландских островах.
Skylark L - 11-метровая управляемая одноступенчатая суборбитальная ракета-носитель. Ракета рассчитана на подъем на высоту до 130 километров. Skyrora испытала ракету в 2022 году. После запуска она упала в море в 500 метрах от стартовой площадки в Исландии. Ранее в компании заявляли, что разработка Skylark L является экспериментальным этапом на пути к созданию более крупной ракеты Skyrora-XL, пригодной для выхода на орбиту.
Во вторник в компании заявили телеканалу Sky, что из-за неготовности космодрома первый запуск ожидается не ранее 2026 года. Если задержки продолжатся, Skyrora рассмотрит перенос запуска в Австралию.
Космодром SaxaVord на Шетландских островах получил первую в Великобритании лицензию на вертикальный запуск ракет в 2023 году. По лицензии с космодрома может совершаться до 30 пусков в год. Космодром является частным и работает с компаниями, запускающими спутники. В августе 2024 года немецкая компания Rocket Factory Augsburg (RFA) попыталась осуществить тестовый запуск на космодроме, однако первая ступень ракеты разрушилась из-за "аномалии".