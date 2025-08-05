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Экс-депутат Рады призвал ввести военную подготовку в детсадах - РИА Новости, 05.08.2025
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11:34 05.08.2025 (обновлено: 13:51 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rada-2033425957.html
Экс-депутат Рады призвал ввести военную подготовку в детсадах
Экс-депутат Рады призвал ввести военную подготовку в детсадах - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-депутат Рады призвал ввести военную подготовку в детсадах
Бывший депутат Верховной рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:34:00+03:00
2025-08-05T13:51:00+03:00
в мире
украина
игорь швайка
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах. Швайка поприветствовал принятие законопроекта о снижении возраста начала военной подготовки на Украине , с уровня вузов до 14 лет и выразил надежду, что он будет снижен еще больше. "По большому счету его (возраст начала подготовки "национальному сопротивлению" - ред.) нужно опускать на уровень детского садика. И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовится к тому, чтобы быть защитниками своей страны", - заявил Швайка в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция". По мнению Швайки, именно подготовка детсадовцев к боевым действиям поможет Украине стать "монолитной нацией, которая точно знает, что цена её существования - это множество жертв". Ранее и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку (БОВП). Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
https://ria.ru/20250803/voenkomat-2033118964.html
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в мире, украина, игорь швайка, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Игорь Швайка, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады призвал ввести военную подготовку в детсадах

Экс-депутат Рады Швайка приветствовал снижение возраста для военной подготовки

© Getty Images / AnadoluДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / Anadolu
Детский сад. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка призвал ввести военную подготовку в детских садах.
Швайка поприветствовал принятие законопроекта о снижении возраста начала военной подготовки на Украине , с уровня вузов до 14 лет и выразил надежду, что он будет снижен еще больше.
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"По большому счету его (возраст начала подготовки "национальному сопротивлению" - ред.) нужно опускать на уровень детского садика. И детки наши, украинцы и украинки, с пяти лет должны готовится к тому, чтобы быть защитниками своей страны", - заявил Швайка в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция".
По мнению Швайки, именно подготовка детсадовцев к боевым действиям поможет Украине стать "монолитной нацией, которая точно знает, что цена её существования - это множество жертв".
Ранее и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт заявил, что детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку (БОВП).
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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