https://ria.ru/20250805/putin-2033479349.html

России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин

России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 05.08.2025

России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин

Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:50:00+03:00

2025-08-05T14:50:00+03:00

2025-08-05T14:50:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

игорь шувалов

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. "На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250805/putin-2033478124.html

россия

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Наталья Макарова

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Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым. Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства. 2025-08-05T14:50 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов