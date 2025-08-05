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России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 05.08.2025
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14:50 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/putin-2033479349.html
России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин
России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин - РИА Новости, 05.08.2025
России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин
Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:50:00+03:00
2025-08-05T14:50:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
игорь шувалов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России Владимир Путин. Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. "На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250805/putin-2033478124.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым. Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Шувалов
России нужны свои разработки, не только импортозамещение, заявил Путин

Путин заявил, что РФ не добьется лидерства, занимаясь только импортозамещением

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки, заявил президент России Владимир Путин.
Во вторник глава государства принял в Кремле руководителя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
«
"На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства
Вчера, 14:45
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь Шувалов
 
 
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