https://ria.ru/20250805/putin-2033478124.html

Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства

Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства - РИА Новости, 05.08.2025

Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства

Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:45:00+03:00

2025-08-05T14:45:00+03:00

2025-08-05T14:45:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

игорь шувалов

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении перспективных проектов для поддержки. Путин во вторник провел встречу с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, в ходе которой обсуждались вопросы технологического лидерства РФ. Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. "Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые Вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - отметил Путин. Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.

https://ria.ru/20250805/shuvalov-2033469004.html

россия

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Наталья Макарова

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Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым. Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства. 2025-08-05T14:45 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов