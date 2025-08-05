https://ria.ru/20250805/putin-2033478124.html
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства - РИА Новости, 05.08.2025
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:45:00+03:00
2025-08-05T14:45:00+03:00
2025-08-05T14:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
игорь шувалов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении перспективных проектов для поддержки. Путин во вторник провел встречу с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, в ходе которой обсуждались вопросы технологического лидерства РФ. Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. "Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые Вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - отметил Путин. Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.
https://ria.ru/20250805/shuvalov-2033469004.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым.
Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства.
2025-08-05T14:45
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Шувалов
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства
Путин поручил ВЭБ.РФ поддержать нацеленные на технологическое лидерство проекты