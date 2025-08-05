Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/putin-2033478124.html
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства - РИА Новости, 05.08.2025
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства
Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:45:00+03:00
2025-08-05T14:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_768ab5a821853bf5b64ba38821afb3d1.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении перспективных проектов для поддержки. Путин во вторник провел встречу с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, в ходе которой обсуждались вопросы технологического лидерства РФ. Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. "Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые Вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - отметил Путин. Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.
https://ria.ru/20250805/shuvalov-2033469004.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым
Путин встретился с главой ВЭБ. РФ Шуваловым. Обсуждалась деятельность организации, особое внимание было уделено вопросам импортозамещения и достижения технологического лидерства.
2025-08-05T14:45
true
PT1M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033042963_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_16211786f8483443831f468529b4f408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Шувалов
Путин призвал ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи технологического лидерства

Путин поручил ВЭБ.РФ поддержать нацеленные на технологическое лидерство проекты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госкорпорации ВЭБ.РФ обращать внимание на задачи достижения Россией технологического лидера при определении перспективных проектов для поддержки.
Путин во вторник провел встречу с председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, в ходе которой обсуждались вопросы технологического лидерства РФ. Глава государства подчеркнул, что для достижения этой цели России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах.
«
"Поэтому я вас прошу, конечно, при определении перспективных проектов, которые Вы поддерживаете, обращать внимание именно на это", - отметил Путин.
Шувалов в ответ на слова президента пообещал, что госкорпорация будет выполнять поставленную задачу.
Встреча Владимира Путина с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Путин дал Шувалову поручения по технологическому развитию России
Вчера, 14:14
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь Шувалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала