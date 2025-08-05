https://ria.ru/20250805/putin-2033470678.html
Путин призвал стремиться к технологическому лидерству России
Путин призвал стремиться к технологическому лидерству России - РИА Новости, 05.08.2025
Путин призвал стремиться к технологическому лидерству России
Уровень технологического развития и состояние экономики позволяют России заниматься собственными разработками и организацией производства на собственных... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T14:20:00+03:00
2025-08-05T14:20:00+03:00
2025-08-05T14:39:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уровень технологического развития и состояние экономики позволяют России заниматься собственными разработками и организацией производства на собственных платформах для достижения технологического лидерства, сообщил президент РФ Владимир Путин.Во время встречи с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Путин отметил, что для достижения технологического лидерства России недостаточно заниматься импортозамещением и обратным инжинирингом. По словам главы государства, нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах."И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки."На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250703/tekhnologii-2026958823.html
https://ria.ru/20250729/tekhnologii-2032122223.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин призвал стремиться к технологическому лидерству России
Путин: Россия способна работать над достижением технологического лидерства
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уровень технологического развития и состояние экономики позволяют России заниматься собственными разработками и организацией производства на собственных платформах для достижения технологического лидерства, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Во время встречи с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым Путин
отметил, что для достижения технологического лидерства России недостаточно заниматься импортозамещением и обратным инжинирингом. По словам главы государства, нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах.
"И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия не добьется технологического лидерства, занимаясь только импортозамещением и обратным инжинирингом, нужны собственные разработки.
"На первом этапе – после введения большого количества санкций – мы, конечно, занимались, и правильно делали, импортозамещением. Но исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом так называемым, мы технологического лидерства не добьемся. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах", - сказал Путин на встрече.