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Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин

Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.08.2025

Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин

Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:00:00+03:00

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2025-08-05T10:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "У Димитрова после освобождения Экономического перерезаны основные пути снабжения, и противник находится в такой ситуации, что даже сложно отступить. Даже если есть большое желание", - сказал он в эфире "Россия 24". Пушилин добавил, что перерезаются транспортные артерии для противника, и это, в свою очередь, приводит к тому, что переброска дополнительных резервов практически невозможна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность