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Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.08.2025
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:00:00+03:00
2025-08-05T10:00:00+03:00
2025-08-05T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "У Димитрова после освобождения Экономического перерезаны основные пути снабжения, и противник находится в такой ситуации, что даже сложно отступить. Даже если есть большое желание", - сказал он в эфире "Россия 24". Пушилин добавил, что перерезаются транспортные артерии для противника, и это, в свою очередь, приводит к тому, что переброска дополнительных резервов практически невозможна.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин
Пушилин: ВС РФ перерезали основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР