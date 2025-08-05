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Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 05.08.2025
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Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.08.2025
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:00:00+03:00
2025-08-05T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "У Димитрова после освобождения Экономического перерезаны основные пути снабжения, и противник находится в такой ситуации, что даже сложно отступить. Даже если есть большое желание", - сказал он в эфире "Россия 24". Пушилин добавил, что перерезаются транспортные артерии для противника, и это, в свою очередь, приводит к тому, что переброска дополнительных резервов практически невозможна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова перерезаны, заявил Пушилин

Пушилин: ВС РФ перерезали основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Основные пути снабжения ВСУ у Димитрова в ДНР перерезаны, противнику уже даже сложно отступить, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин.
"У Димитрова после освобождения Экономического перерезаны основные пути снабжения, и противник находится в такой ситуации, что даже сложно отступить. Даже если есть большое желание", - сказал он в эфире "Россия 24".
Пушилин добавил, что перерезаются транспортные артерии для противника, и это, в свою очередь, приводит к тому, что переброска дополнительных резервов практически невозможна.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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