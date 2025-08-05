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Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/pushilin-2033406995.html
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ
Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:26:00+03:00
2025-08-05T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, еще потребуется какое-то время на дозачистку самого города, но тем не менее это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после этого будет проведено разминирование, а затем будет обсуждаться вопрос о допуске гражданских специалистов для оценки перспектив восстановления. "То, что он (Часов Яр – ред.) имеет очень серьезное значение для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации, это абсолютно точно", - добавил глава ДНР. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг.
https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ

Пушилин: зачистка Часова Яра от ВСУ может занять несколько недель

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Безусловно, еще потребуется какое-то время на дозачистку самого города, но тем не менее это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, после этого будет проведено разминирование, а затем будет обсуждаться вопрос о допуске гражданских специалистов для оценки перспектив восстановления.
"То, что он (Часов Яр – ред.) имеет очень серьезное значение для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации, это абсолютно точно", - добавил глава ДНР.
Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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