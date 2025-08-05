https://ria.ru/20250805/pushilin-2033406995.html
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ
Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:26:00+03:00
2025-08-05T10:26:00+03:00
2025-08-05T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032584094_0:14:1670:953_1920x0_80_0_0_61293cc3c902d281d11451d42e4438f7.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, еще потребуется какое-то время на дозачистку самого города, но тем не менее это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после этого будет проведено разминирование, а затем будет обсуждаться вопрос о допуске гражданских специалистов для оценки перспектив восстановления. "То, что он (Часов Яр – ред.) имеет очень серьезное значение для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации, это абсолютно точно", - добавил глава ДНР. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг.
https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032584094_145:0:1433:966_1920x0_80_0_0_90fc64bb6fdd7582237355b87d604c42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ
Пушилин: зачистка Часова Яра от ВСУ может занять несколько недель