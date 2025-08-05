https://ria.ru/20250805/pushilin-2033406995.html

Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ

Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

Пушилин предположил, сколько займет зачистка Часова Яра от ВСУ

Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:26:00+03:00

2025-08-05T10:26:00+03:00

2025-08-05T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

денис пушилин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Окончательная зачистка недавно освобожденного Часова Яра Донецкой Народной Республики может занять несколько недель, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Безусловно, еще потребуется какое-то время на дозачистку самого города, но тем не менее это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населенный пункт", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после этого будет проведено разминирование, а затем будет обсуждаться вопрос о допуске гражданских специалистов для оценки перспектив восстановления. "То, что он (Часов Яр – ред.) имеет очень серьезное значение для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации, это абсолютно точно", - добавил глава ДНР. Об освобождении "Южной" группировкой войск в результате наступательных действий города Часов Яр в ДНР Минобороны РФ сообщало в четверг.

https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

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донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)