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Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/pushilin-2033401747.html
Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР
Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР
Переброска дополнительных резервов ВСУ в Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики практически невозможна, оставшиеся там боевики пытаются отражать... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:02:00+03:00
2025-08-05T10:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
красноармейск
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переброска дополнительных резервов ВСУ в Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики практически невозможна, оставшиеся там боевики пытаются отражать атаки российских подразделений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Оставшееся количество боевиков в данных населенных пунктах (Красноармейске и Димитрове – ред.) пытается отражать атаки наших подразделений, но удается это весьма теперь сложно. А говорить, что они полностью отступают - нет, пока, наверное, так неправильно. Противник еще имеет возможность использовать беспилотники для того, чтобы удерживать пока что позиции, но и такие возможности со стороны наших подразделений обрезаются для противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что российские силы перерезают и дополнительные транспортные артерии для ВСУ, потому переброска дополнительных резервов противника практически невозможна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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димитров, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР

Пушилин: боевики ВСУ в Димитрове и Красноармейске пытаются отражать атаки ВС РФ

© Getty Images / LibkosУкраинские военные в Красноармейске
Украинские военные в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / Libkos
Украинские военные в Красноармейске. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переброска дополнительных резервов ВСУ в Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики практически невозможна, оставшиеся там боевики пытаются отражать атаки российских подразделений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Оставшееся количество боевиков в данных населенных пунктах (Красноармейске и Димитрове – ред.) пытается отражать атаки наших подразделений, но удается это весьма теперь сложно. А говорить, что они полностью отступают - нет, пока, наверное, так неправильно. Противник еще имеет возможность использовать беспилотники для того, чтобы удерживать пока что позиции, но и такие возможности со стороны наших подразделений обрезаются для противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что российские силы перерезают и дополнительные транспортные артерии для ВСУ, потому переброска дополнительных резервов противника практически невозможна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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