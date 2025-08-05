https://ria.ru/20250805/pushilin-2033401747.html

Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР

Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025

Пушилин рассказал о ситуации в Димитрове и Красноармейске в ДНР

Переброска дополнительных резервов ВСУ в Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики практически невозможна, оставшиеся там боевики пытаются отражать... РИА Новости, 05.08.2025

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специальная военная операция на украине

димитров

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донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Переброска дополнительных резервов ВСУ в Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики практически невозможна, оставшиеся там боевики пытаются отражать атаки российских подразделений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Оставшееся количество боевиков в данных населенных пунктах (Красноармейске и Димитрове – ред.) пытается отражать атаки наших подразделений, но удается это весьма теперь сложно. А говорить, что они полностью отступают - нет, пока, наверное, так неправильно. Противник еще имеет возможность использовать беспилотники для того, чтобы удерживать пока что позиции, но и такие возможности со стороны наших подразделений обрезаются для противника", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что российские силы перерезают и дополнительные транспортные артерии для ВСУ, потому переброска дополнительных резервов противника практически невозможна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

димитров

красноармейск

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димитров, красноармейск, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность