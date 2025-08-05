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Популярный психолог оказался мойщиком ковров - РИА Новости, 05.08.2025
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16:54 05.08.2025 (обновлено: 17:10 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/psikholog-2033519802.html
Популярный психолог оказался мойщиком ковров
Популярный психолог оказался мойщиком ковров - РИА Новости, 05.08.2025
Популярный психолог оказался мойщиком ковров
Популярный турецкий психолог Волкан Учак приобрел поддельный диплом о высшем образовании, ранее он работал мойщиком ковров, утверждает телеканал Halk TV. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:54:00+03:00
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в мире
турция
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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Популярный турецкий психолог Волкан Учак приобрел поддельный диплом о высшем образовании, ранее он работал мойщиком ковров, утверждает телеканал Halk TV. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что в январе и в мае были задержаны 197 подозреваемых в подделке дипломов и удостоверений личности, из них арестованы 37. Отмечается, что подозреваемые имели нелегальный доступ к системе электронной подписи и успели выдать как минимум 57 поддельных дипломов и 108 водительских прав. "Среди фигурантов дела психолог с поддельным дипломом Волкан Учак, который якобы является выпускником Эгейского университета. Однако в 2018-2019 годах Учак возглавлял Ассоциацию мойщиков ковров в Адане", - сообщает канал. По его данным, за один сеанс Учак требует с клиентов не менее 4500 лир (110 долларов). У Учака почти 110 тысяч подписчиков в соцсети. После появления новостей он стал отрицать, что диплом получен в Эгейском университете, заявив в общении с подписчиками, что является выпускником Международного Дублинского университета - который, судя по сайту учебного заведения, находится в грузинском Батуми.
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60
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в мире, турция, батуми
В мире, Турция, Батуми
Популярный психолог оказался мойщиком ковров

Halk TV: популярный психолог оказался мойщиком ковров с поддельным дипломом

© @volkanucakofficialВолкан Учак
Волкан Учак - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© @volkanucakofficial
Волкан Учак
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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Популярный турецкий психолог Волкан Учак приобрел поддельный диплом о высшем образовании, ранее он работал мойщиком ковров, утверждает телеканал Halk TV.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что в январе и в мае были задержаны 197 подозреваемых в подделке дипломов и удостоверений личности, из них арестованы 37. Отмечается, что подозреваемые имели нелегальный доступ к системе электронной подписи и успели выдать как минимум 57 поддельных дипломов и 108 водительских прав.
«
"Среди фигурантов дела психолог с поддельным дипломом Волкан Учак, который якобы является выпускником Эгейского университета. Однако в 2018-2019 годах Учак возглавлял Ассоциацию мойщиков ковров в Адане", - сообщает канал.
По его данным, за один сеанс Учак требует с клиентов не менее 4500 лир (110 долларов).
У Учака почти 110 тысяч подписчиков в соцсети. После появления новостей он стал отрицать, что диплом получен в Эгейском университете, заявив в общении с подписчиками, что является выпускником Международного Дублинского университета - который, судя по сайту учебного заведения, находится в грузинском Батуми.
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