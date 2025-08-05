Популярный психолог оказался мойщиком ковров
Halk TV: популярный психолог оказался мойщиком ковров с поддельным дипломом
© @volkanucakofficialВолкан Учак
© @volkanucakofficial
Волкан Учак
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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Популярный турецкий психолог Волкан Учак приобрел поддельный диплом о высшем образовании, ранее он работал мойщиком ковров, утверждает телеканал Halk TV.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что в январе и в мае были задержаны 197 подозреваемых в подделке дипломов и удостоверений личности, из них арестованы 37. Отмечается, что подозреваемые имели нелегальный доступ к системе электронной подписи и успели выдать как минимум 57 поддельных дипломов и 108 водительских прав.
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"Среди фигурантов дела психолог с поддельным дипломом Волкан Учак, который якобы является выпускником Эгейского университета. Однако в 2018-2019 годах Учак возглавлял Ассоциацию мойщиков ковров в Адане", - сообщает канал.
По его данным, за один сеанс Учак требует с клиентов не менее 4500 лир (110 долларов).
У Учака почти 110 тысяч подписчиков в соцсети. После появления новостей он стал отрицать, что диплом получен в Эгейском университете, заявив в общении с подписчиками, что является выпускником Международного Дублинского университета - который, судя по сайту учебного заведения, находится в грузинском Батуми.