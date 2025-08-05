https://ria.ru/20250805/psikholog-2033519802.html

Популярный психолог оказался мойщиком ковров

Популярный психолог оказался мойщиком ковров - РИА Новости, 05.08.2025

Популярный психолог оказался мойщиком ковров

Популярный турецкий психолог Волкан Учак приобрел поддельный диплом о высшем образовании, ранее он работал мойщиком ковров, утверждает телеканал Halk TV. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:54:00+03:00

2025-08-05T16:54:00+03:00

2025-08-05T17:10:00+03:00

в мире

турция

батуми

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СТАМБУЛ, 5 авг - РИА Новости. Популярный турецкий психолог Волкан Учак приобрел поддельный диплом о высшем образовании, ранее он работал мойщиком ковров, утверждает телеканал Halk TV. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в понедельник, что в январе и в мае были задержаны 197 подозреваемых в подделке дипломов и удостоверений личности, из них арестованы 37. Отмечается, что подозреваемые имели нелегальный доступ к системе электронной подписи и успели выдать как минимум 57 поддельных дипломов и 108 водительских прав. "Среди фигурантов дела психолог с поддельным дипломом Волкан Учак, который якобы является выпускником Эгейского университета. Однако в 2018-2019 годах Учак возглавлял Ассоциацию мойщиков ковров в Адане", - сообщает канал. По его данным, за один сеанс Учак требует с клиентов не менее 4500 лир (110 долларов). У Учака почти 110 тысяч подписчиков в соцсети. После появления новостей он стал отрицать, что диплом получен в Эгейском университете, заявив в общении с подписчиками, что является выпускником Международного Дублинского университета - который, судя по сайту учебного заведения, находится в грузинском Батуми.

https://ria.ru/20250801/ispaniya-2032877766.html

турция

батуми

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, батуми