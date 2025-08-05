С Гуцул хотят взыскать 2,4 миллиона долларов
Адвокат Байрам: прокуроры потребовали взыскать с Гуцул 2,4 миллиона долларов
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время оглашения приговора по ее делу в районном суде Кишинева. 5 августа 2025
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время оглашения приговора по ее делу в районном суде Кишинева. 5 августа 2025
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КИШИНЕВ, 5 авг – РИА Новости. Районный суд Кишинева удовлетворил требование прокуроров о конфискации имущества главы Гагаузии Евгении Гуцул почти на 2,4 миллиона долларов, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Байрам.
"Суд удовлетворил требование прокуроров о конфискации имущества. Речь идет о взыскании с Гуцул 42 миллиона (молдавских) леев (2,4 миллиона долларов), которые были указаны следствием как якобы переведенные ей средства в рамках дела о финансировании партии "Шор", - сказала Байрам.
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Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за правду и свое имя. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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