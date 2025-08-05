https://ria.ru/20250805/prokuror-2033465905.html
Прокурор запросил восемь лет колонии экс-главе Минтранса Самарской области
Прокурор запросил восемь лет колонии экс-главе Минтранса Самарской области - РИА Новости, 05.08.2025
Прокурор запросил восемь лет колонии экс-главе Минтранса Самарской области
Прокурор на прениях сторон запросил 8 лет колонии экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину по делу о превышении полномочий, передает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:56:00+03:00
2025-08-05T13:56:00+03:00
2025-08-05T17:06:00+03:00
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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Прокурор на прениях сторон запросил 8 лет колонии экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Самары, который рассматривает дело. "Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала представитель гособвинения. Экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину предъявлено обвинение по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В суде экс-чиновник отрицал свою вину. Защита Пивкина в прениях заявила, что действия их подзащитного не привели к каким-либо убыткам и ущербу для "Дорисс". "Сафина (Люция - гендиректор "Дорисс") сама говорит: что хотели, то и получили, на ту сумму (прибыли по контракту - ред.) вышли. Я на всякий случай напомню, что вторую подрядную организацию "Дорисс" выбирала самостоятельно - "Самарадортранссигнал". Поэтому ни материального ущерба, никаких потерпевших граждан, никакого физического и морального вреда не было. Существенного нарушения прав и интересов "Дорисс" не было", - сказал адвокат Вячеслав Яблоков, добавив, что корыстная составляющая по делу также не доказана.Сам Пивкин в последнем слове только обратился к судье с просьбой о справедливом решении. Приговор планируется огласить 6 августа.По версии следствия, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. Региональный министр транспорта якобы давал соответствующие указания своему заместителю - Александру Николаеву, которого ввел в заблуждение. Вместе с подчиненным Пивкин требовал от чувашской компании привлечь "Амонд" в качестве субподрядчика под угрозой лишения "Дорисс" возможности работать в регионе. В результате директор чувашской компании заключила договор субподряда на выполнение части работ на сумму более 841 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250805/zabaykale-2033382266.html
https://ria.ru/20250805/adygeya-2033386734.html
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происшествия, самарская область, самара, россия
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия
Прокурор запросил восемь лет колонии экс-главе Минтранса Самарской области
Прокурор запросил 8 лет колонии экс-главе Минтранса Самарской области Пивкину
САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Прокурор на прениях сторон запросил 8 лет колонии экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Самары, который рассматривает дело.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - сказала представитель гособвинения.
Экс-министру транспорта Самарской области
Ивану Пивкину предъявлено обвинение по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ
(Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). В суде экс-чиновник отрицал свою вину.
Защита Пивкина в прениях заявила, что действия их подзащитного не привели к каким-либо убыткам и ущербу для "Дорисс". "Сафина (Люция - гендиректор "Дорисс") сама говорит: что хотели, то и получили, на ту сумму (прибыли по контракту - ред.) вышли. Я на всякий случай напомню, что вторую подрядную организацию "Дорисс" выбирала самостоятельно - "Самарадортранссигнал". Поэтому ни материального ущерба, никаких потерпевших граждан, никакого физического и морального вреда не было. Существенного нарушения прав и интересов "Дорисс" не было", - сказал адвокат Вячеслав Яблоков, добавив, что корыстная составляющая по делу также не доказана.
Сам Пивкин в последнем слове только обратился к судье с просьбой о справедливом решении. Приговор планируется огласить 6 августа.
По версии следствия, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе
, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. Региональный министр транспорта якобы давал соответствующие указания своему заместителю - Александру Николаеву, которого ввел в заблуждение. Вместе с подчиненным Пивкин требовал от чувашской компании привлечь "Амонд" в качестве субподрядчика под угрозой лишения "Дорисс" возможности работать в регионе. В результате директор чувашской компании заключила договор субподряда на выполнение части работ на сумму более 841 миллиона рублей.