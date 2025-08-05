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Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области
Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:46:00+03:00
2025-08-05T12:46:00+03:00
2025-08-05T13:31:00+03:00
новгородская область
александра дронова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного управления и политики, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что во вторник был дан старт проекту "Лидеры перемен: Формирование управленческой команды Новгородской области". Программа включает четыре этапа и основана на современных научных достижениях. "Сегодня начинается программа, которая станет площадкой для нашей молодежи, открывая новые профессиональные горизонты и обеспечивая региону высококлассных управленцев… Участники получат дополнительные компетенции в сфере публичного управления и политики, а также удостоверения о повышении квалификации от Центра политических компетенций Высшей школы экономики", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, программа поможет будущим лидерам реализовать свои таланты в государственном или муниципальном управлении, в бизнесе или общественной деятельности. Главное, чтобы талантливая и целеустремленная молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, добавил Дронов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новгородская область, александра дронова
Новгородская область, Александра Дронова
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области
В Новгородской области стартовала управленческая программа для молодежи
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного управления и политики, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Он уточнил, что во вторник был дан старт проекту "Лидеры перемен: Формирование управленческой команды Новгородской области". Программа включает четыре этапа и основана на современных научных достижениях.
"Сегодня начинается программа, которая станет площадкой для нашей молодежи, открывая новые профессиональные горизонты и обеспечивая региону высококлассных управленцев… Участники получат дополнительные компетенции в сфере публичного управления и политики, а также удостоверения о повышении квалификации от Центра политических компетенций Высшей школы экономики", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, программа поможет будущим лидерам реализовать свои таланты в государственном или муниципальном управлении, в бизнесе или общественной деятельности. Главное, чтобы талантливая и целеустремленная молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, добавил Дронов.