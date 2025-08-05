https://ria.ru/20250805/programma-2033448528.html

Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области

Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025

Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области

Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:46:00+03:00

2025-08-05T12:46:00+03:00

2025-08-05T13:31:00+03:00

новгородская область

александра дронова

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного управления и политики, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что во вторник был дан старт проекту "Лидеры перемен: Формирование управленческой команды Новгородской области". Программа включает четыре этапа и основана на современных научных достижениях. "Сегодня начинается программа, которая станет площадкой для нашей молодежи, открывая новые профессиональные горизонты и обеспечивая региону высококлассных управленцев… Участники получат дополнительные компетенции в сфере публичного управления и политики, а также удостоверения о повышении квалификации от Центра политических компетенций Высшей школы экономики", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, программа поможет будущим лидерам реализовать свои таланты в государственном или муниципальном управлении, в бизнесе или общественной деятельности. Главное, чтобы талантливая и целеустремленная молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, добавил Дронов.

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новгородская область, александра дронова