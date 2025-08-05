Рейтинг@Mail.ru
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 05.08.2025 (обновлено: 13:31 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/programma-2033448528.html
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области - РИА Новости, 05.08.2025
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области
Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:46:00+03:00
2025-08-05T13:31:00+03:00
новгородская область
александра дронова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458166_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_60f3a987259982a5e75524c5a07f7654.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного управления и политики, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Он уточнил, что во вторник был дан старт проекту "Лидеры перемен: Формирование управленческой команды Новгородской области". Программа включает четыре этапа и основана на современных научных достижениях. "Сегодня начинается программа, которая станет площадкой для нашей молодежи, открывая новые профессиональные горизонты и обеспечивая региону высококлассных управленцев… Участники получат дополнительные компетенции в сфере публичного управления и политики, а также удостоверения о повышении квалификации от Центра политических компетенций Высшей школы экономики", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале. По словам главы региона, программа поможет будущим лидерам реализовать свои таланты в государственном или муниципальном управлении, в бизнесе или общественной деятельности. Главное, чтобы талантливая и целеустремленная молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, добавил Дронов.
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458166_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fe55ddd380009309fb9328dd908d31f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, александра дронова
Новгородская область, Александра Дронова
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области

В Новгородской области стартовала управленческая программа для молодежи

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Новгородской областиУправленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области
Управленческая программа для молодежи стартовала в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Программа по формированию управленческой команды стартовала в Новгородской области для молодежи, участники получат новые компетенции в сфере публичного управления и политики, сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.
Он уточнил, что во вторник был дан старт проекту "Лидеры перемен: Формирование управленческой команды Новгородской области". Программа включает четыре этапа и основана на современных научных достижениях.
"Сегодня начинается программа, которая станет площадкой для нашей молодежи, открывая новые профессиональные горизонты и обеспечивая региону высококлассных управленцев… Участники получат дополнительные компетенции в сфере публичного управления и политики, а также удостоверения о повышении квалификации от Центра политических компетенций Высшей школы экономики", - сообщил Дронов в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, программа поможет будущим лидерам реализовать свои таланты в государственном или муниципальном управлении, в бизнесе или общественной деятельности. Главное, чтобы талантливая и целеустремленная молодежь оставалась жить и работать в родном регионе, добавил Дронов.
 
Новгородская областьАлександра Дронова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала