https://ria.ru/20250805/programma-2033441754.html

Центральный университет запускает программу по работе ИИ в биотехе

Центральный университет запускает программу по работе ИИ в биотехе - РИА Новости, 05.08.2025

Центральный университет запускает программу по работе ИИ в биотехе

Центральный университет запустит долгосрочную исследовательскую программу в области применения искусственного интеллекта в биотехнологиях, сообщает вуз. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:28:00+03:00

2025-08-05T12:28:00+03:00

2025-08-05T12:32:00+03:00

технологии

исследования

центральный университет (цу)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Центральный университет запустит долгосрочную исследовательскую программу в области применения искусственного интеллекта в биотехнологиях, сообщает вуз. Цель программы — развитие технологий, способных изменить подходы к лечению, диагностике и профилактике заболеваний за счет интеграции ИИ и передовых биомедицинских платформ. В рамках развития направления университет планирует создать научные лаборатории, охватывающие медицину, фармацевтику, пищевую промышленность и агросектор. Среди направлений разработок – генетическая терапия с ИИ-оптимизацией. Это оптимизация метода CRISPR-Cas (технологии направленного редактирования генома, основанной на иммунной системе бактерий) и методов машинного обучения для персонализированного лечения онкологии и редких заболеваний. Также специалисты займутся ИИ-оптимизацией урожайности. Они будут создавать предиктивные модели и системы поддержки принятия решений для управления урожайностью в реальном времени. Среди предметов для изучения специалистами – роботизированные фермы. Они займутся автоматизацией процессов выращивания и сбора урожая, интеграцией сенсорных и управленческих платформ для контроля качества продукции. Университет объявил конкурс на позицию исследователей (principal investigators) в области ИИ в биотехе. Соискателю предложат создать исследовательскую программу по своему направлению, а также принять участие в формировании программы подготовки кадров для индустрии. Конкурс будет проходить до 25 сентября 2025 года. Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что развитие биотехнологического направления стало приоритетом в ответ на растущую потребность в инновациях в здравоохранении и агротехнологиях. "Мы планируем создать сильную научную школу по каждому из направлений, объединив искусственный интеллект, в котором у Центрального университета внушительная экспертиза, и биотехнологии. Мы продолжаем последовательно работать на построение крепких связей между наукой, бизнесом и образованием", – приводит вуз слова Ивашкевича. Он подчеркнул, что программа предоставит студентам возможность с первого года обучения работать в научных лабораториях, участвовать в экспериментах, создавать технологии и публиковать статьи, приобретая ценный профессиональный опыт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, исследования, центральный университет (цу)