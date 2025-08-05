https://ria.ru/20250805/proekty-2033402472.html

МСБ привлек около 110 млрд рублей на инвестпроекты благодаря НГС

МСБ привлек около 110 млрд рублей на инвестпроекты благодаря НГС - РИА Новости, 05.08.2025

МСБ привлек около 110 млрд рублей на инвестпроекты благодаря НГС

Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) привлекли около 110 миллиардов рублей за первое полугодие 2025 года на инвестиционные цели благодаря финансовым... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:30:00+03:00

2025-08-05T10:30:00+03:00

2025-08-05T10:30:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

александр исаевич

инвестиции

проект

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) привлекли около 110 миллиардов рублей за первое полугодие 2025 года на инвестиционные цели благодаря финансовым инструментам участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП – оператора системы.Отмечается, что сумма выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года."Инвестиционные проекты для бизнеса – это, прежде всего, про развитие и перспективу. Для их реализации необходимы "длинные" деньги, которых у МСП чаще всего недостаточно. Финансовые инструменты участников Национальной гарантийной системы позволяют предпринимателям даже при высокой ключевой ставке привлекать необходимое финансирование на инвестиционные цели", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что общий объем полученных МСП средств в рамках НГС в первом полугодии составил почти 440 миллиардов рублей, из которых каждый четвертый рубль был взят на инвестпроекты."Наибольший спрос – у недавно созданных и растущих компаний. Более чем в три раза увеличили объем привлеченных средств компании в возрасте от года до трех и на 15% от трех до пяти лет", – сказал Исаевич.Глава Корпорации добавил, что среди отраслей экономики предложения наибольший объем финансирования в рамках НГС на инвестиционные цели привлекли МСП из таких сфер как наука и технологии (25,6 миллиарда рублей), обрабатывающие производства (14,8 миллиарда рублей), транспортировка и хранение (4,5 миллиарда рублей), сельское хозяйство (3 миллиарда рублей), туризм (2,9 миллиарда рублей), информация и связь (1,4 миллиарда рублей).Среди федеральных округов в топ-5 вошли Северо-Западный (21,9 миллиарда рублей), Приволжский (20,6 миллиарда рублей), Центральный (16,6 миллиарда рублей), Южный (15,8 миллиарда рублей) и Северо-Кавказский (10,8 миллиарда рублей).Лидерами по росту объема привлеченных средств стали Северо-Кавказский (в 2,5 раза), Северо-Западный (в 2,2 раза) и Южный (в 1,3 раза) федеральные округа.По привлечению финансирования для реализации инвестпроектов с использованием инструментов НГС на уровне субъектов РФ лидировали Ленинградская (9,45 миллиарда рублей) и Астраханская области (8,28 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (6,32 миллиарда рублей), Алтайский (5,81 миллиарда рублей) и Ставропольский край (5,68 миллиарда рублей).Наибольший рост объема привлечения средств отмечен в Республике Ингушетия (в 60,9 раза), Астраханской области (в 18,6 раза), Республике Дагестан (в 8,8 раза), Ленинградской области (в 7 раз) и Донецкой Народной Республике (в 6,8 раза).В пресс-службе напомнили, что участниками НГС наряду с Корпорацией МСП являются региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации. При помощи гарантий и поручительств предприниматели могут привлекать заемные средства в необходимом объеме при отсутствии или недостаточности собственного залогового обеспечения.

https://ria.ru/20250804/fond-2033309692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, инвестиции, проект