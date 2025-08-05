В России снизились продажи новых автомобилей "Москвич"
Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%, до 1,27 тысячи штук
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина осматривает автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре "Автодель" в Симферополе
Мужчина осматривает автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре "Автодель" в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда.
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"В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%.
В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
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