Рейтинг@Mail.ru
В России снизились продажи новых автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/prodazhi-2033488104.html
В России снизились продажи новых автомобилей "Москвич"
В России снизились продажи новых автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 05.08.2025
В России снизились продажи новых автомобилей "Москвич"
Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:15:00+03:00
2025-08-05T15:15:00+03:00
авто
россия
автостат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866442700_0:62:3187:1855_1920x0_80_0_0_af26e5cef813cd8db4073daa7f071fbb.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда. "В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении. По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%. В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
https://ria.ru/20250407/moskvich-2009801111.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866442700_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_37c038515a86d8a91a0e2f28750cf790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, автостат
Авто, Россия, Автостат
В России снизились продажи новых автомобилей "Москвич"

Продажи новых автомобилей "Москвич" в июле снизились на 7%, до 1,27 тысячи штук

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина осматривает автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре "Автодель" в Симферополе
Мужчина осматривает автомобиль Москвич 3 в дилерском центре Автодель в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина осматривает автомобиль "Москвич 3" в дилерском центре "Автодель" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Продажи новых автомобилей российского бренда "Москвич" в июле текущего года составили 1 268 штук, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом модель "Москвич 3" реализована в количестве 1 143 штук, следует из сообщения пресс-службы бренда.
«
"В июле продажи "Москвича" составили 1 268 автомобилей, бестселлером марки остается "Москвич 3" с результатом 1 143 автомобилей, что превосходит результат прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным аналитического агентства "Автостат", в июле прошлого года продажи бренда составили 1 364 штуки, таким образом, в годовом выражении продажи снизились на 7%.
В пресс-службе добавили, что в условиях падения авторынка РФ бренду удается сохранять рыночную долю на прошлогоднем уровне.
Московский автомобильный завод Москвич - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В России резко подешевел "Москвич 3"
7 апреля, 14:19
 
АвтоРоссияАвтостат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала