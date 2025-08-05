https://ria.ru/20250805/prizyv-2033440514.html
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России - РИА Новости, 05.08.2025
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России
Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:25:00+03:00
2025-08-05T12:25:00+03:00
2025-08-05T12:25:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative."Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что подобные планы лишь навредят самим США, поскольку Россия гораздо сильнее стран, в которых американская власть смогла добиться государственных переворотов.Секретарь Совбеза Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ в мае заявлял, что спецоперация сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран.
https://ria.ru/20250805/hill-2033412037.html
https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Николай Патрушев
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России
AC: США должны немедленно отказаться от планов смены власти в России