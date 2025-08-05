https://ria.ru/20250805/prizyv-2033440514.html

"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России

"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России - РИА Новости, 05.08.2025

"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России

Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:25:00+03:00

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2025-08-05T12:25:00+03:00

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вашингтон (штат)

сша

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative."Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что подобные планы лишь навредят самим США, поскольку Россия гораздо сильнее стран, в которых американская власть смогла добиться государственных переворотов.Секретарь Совбеза Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ в мае заявлял, что спецоперация сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран.

https://ria.ru/20250805/hill-2033412037.html

https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html

россия

вашингтон (штат)

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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев