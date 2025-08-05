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"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России - РИА Новости, 05.08.2025
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12:25 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/prizyv-2033440514.html
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России - РИА Новости, 05.08.2025
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России
Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:25:00+03:00
2025-08-05T12:25:00+03:00
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative."Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — говорится в публикации.Обозреватель указал, что подобные планы лишь навредят самим США, поскольку Россия гораздо сильнее стран, в которых американская власть смогла добиться государственных переворотов.Секретарь Совбеза Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ в мае заявлял, что спецоперация сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран.
https://ria.ru/20250805/hill-2033412037.html
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в мире, россия, вашингтон (штат), сша, николай патрушев
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Николай Патрушев
"Должны отказаться". В США выступили с радикальным призывом по России

AC: США должны немедленно отказаться от планов смены власти в России

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Вашингтон должен немедленно отказаться от планов по смене власти в России, пишет American Conservative.
«
"Американская политическая элита должна отказаться от подобных безответственных фантазий о смене власти", — говорится в публикации.
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Обозреватель указал, что подобные планы лишь навредят самим США, поскольку Россия гораздо сильнее стран, в которых американская власть смогла добиться государственных переворотов.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев на заседании научного совета при СБ в мае заявлял, что спецоперация сорвала планы Запада установить в России подконтрольный себе режим, как на Украине и в ряде других стран.
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В миреРоссияВашингтон (штат)СШАНиколай Патрушев
 
 
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