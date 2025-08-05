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В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика - РИА Новости, 05.08.2025
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08:40 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/primore-2033392768.html
В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика
В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика - РИА Новости, 05.08.2025
В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика
Житель Уссурийска Приморского края, выполняя работы на складском помещении, скончался от опрокидывания вилочного погрузчика, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:40:00+03:00
2025-08-05T08:40:00+03:00
происшествия
россия
уссурийск
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Житель Уссурийска Приморского края, выполняя работы на складском помещении, скончался от опрокидывания вилочного погрузчика, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону. "На территории складского помещения по улице Чичерина в городе Уссурийске 29-летний мужчина, выполняя работы на вилочном погрузчике, допустил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых наступила его смерть", - говорится в сообщении. Следственными органами СК РФ по Приморью возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на складе, предусмотренное частью 2 статьи 143 УК РФ. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведён осмотр места инцидента, изъяты соответствующие документы. Уссурийская городская прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти работника по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека). Сообщается, что надзорным ведомством также организована проверка работодателя, по результатам которой будет дана оценка соблюдению техники безопасности на предприятии.
https://ria.ru/20250805/kriminal-2033271103.html
россия
уссурийск
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происшествия, россия, уссурийск, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Уссурийск, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье рабочий погиб при опрокидывании вилочного погрузчика

Житель Уссурийска Приморского края погиб при опрокидывании вилочного погрузчика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Житель Уссурийска Приморского края, выполняя работы на складском помещении, скончался от опрокидывания вилочного погрузчика, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.
"На территории складского помещения по улице Чичерина в городе Уссурийске 29-летний мужчина, выполняя работы на вилочном погрузчике, допустил его опрокидывание, в результате чего получил телесные повреждения, от которых наступила его смерть", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК РФ по Приморью возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на складе, предусмотренное частью 2 статьи 143 УК РФ.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведён осмотр места инцидента, изъяты соответствующие документы.
Уссурийская городская прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту смерти работника по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершённое лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение смерти человека).
Сообщается, что надзорным ведомством также организована проверка работодателя, по результатам которой будет дана оценка соблюдению техники безопасности на предприятии.
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