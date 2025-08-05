https://ria.ru/20250805/prilepin-2033383141.html

Прилепин считает, что покушавшийся на него не смог бы искупить вину на СВО

Прилепин считает, что покушавшийся на него не смог бы искупить вину на СВО - РИА Новости, 05.08.2025

Прилепин считает, что покушавшийся на него не смог бы искупить вину на СВО

Писатель Захар Прилепин заявил РИА Новости, что осужденный за покушение на него Александр Пермяков не смог бы искупить вину, отправившись на СВО, и он... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:27:00+03:00

2025-08-05T05:27:00+03:00

2025-08-05T05:27:00+03:00

россия

украина

пионерский

захар прилепин

дарья дугина

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин заявил РИА Новости, что осужденный за покушение на него Александр Пермяков не смог бы искупить вину, отправившись на СВО, и он постарался бы воспрепятствовать этому, потому что это будет посягательством на память его погибшего при теракте друга. "Конечно же, я этого не хотел бы (чтобы Пермяков пошел на СВО искупать свою вину - ред.). Я бы сделал что-нибудь, что минимизировало бы такую возможность", - заявил Прилепин, отвечая на вопрос о том, смог бы, по его мнению, Пермяков искупить вину на СВО. Писатель добавил, что сомневается в том, что пожизненно осужденный может претендовать на то, чтобы ему такое позволили. Он сказал, что вообще-то "очень мало" думает о Пермякове и его будущем, потом что это "по-человечески неприятно" не столько для самого Прилепина, сколько для памяти его погибшего при теракте друга Александра Шубина (Саши Злого). По мнению Прилепина, искупление Пермякова никому не нужно. В январе Пермяков попросил суд отобрать у него российский паспорт, так как гражданином РФ он себя якобы не считает. Позднее Прилепин, комментируя РИА Новости эту просьбу осуждённого, предположил, что таким образом тот мечтает попасть в списки на обмен с Украиной. "Обмен его на кого-то, на сдачу Украине, не менее омерзительно выглядело бы для меня, исключительно исходя из памяти о Саше Злом. То, что пережито мною… Я даже не могу сказать, что испытываю к нему какие-то острые тяжелые чувства. Пермяков, в данном случае, орудие мироздания и бытия, часть моей судьбы. Я какие-то вещи в своей жизни совершал, и я получаю за это то или иное вознаграждение или наказание. Для меня как человека его – Пермякова - не существует. Но у меня существует память о Саше Злом, и я не хотел бы, чтобы кто-то на нее посягал", - сказал Прилепин. В то же время, отметил писатель, он "нормально относится" к практике искупления вины на передовой – в том случае, если не доказана прямая вина людей в осознании того, что они делали, то есть они могли элементарно не знать, куда их втягивают. "Когда студенту нижегородского вуза, которого так и не нашли, - он передавал деньги для Пермякова, - когда ему просто дают деньги, говорят: "Отнеси такому человеку", он, естественно, не совершает тяжкого преступления. Да, он, может, дурак, но не убийца… Поэтому если он был бы найден и посажен, и сказал бы – "я хочу искупить вину", я ничего против бы не имел. Пойди и искупи", - сообщил Прилепин. Он также допустил такой вариант искупления – через СВО - для осужденных по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной, изготовивших поддельные документы для автомобиля украинской террористки. Прилепин противопоставил их тем, кто мог делать подобное, осознавая последствия. "Когда гаишник сливает данные о машине моей или Дарьи Дугиной, то он понимает, что он совершает прямое должностное преступление, тяжелое преступление", - отметил Прилепин. Как установил 2-й Западный окружной военный суд, после слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Александр Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились писатель и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали. Пермяков в суде рассказал, что СБУ обещала ему за убийство Прилепина 20 тысяч долларов. 30 сентября 2024 года он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, затем его переведут в колонию особого режима. Политолог и публицист Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. За несколько дней до преступления она получила поддельные документы на машину для выезда из России. Изготовившие подделки Александр Сучков и Андрей Кузнецов были осуждены на три года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима каждый по части 4 статьи 327 УК России ("Подделка документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение"). Оба утверждали, что не знали о планах использовать поддельные документы для незаконного пересечения российской границы.

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https://ria.ru/20250707/prilepin-2027569613.html

https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html

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россия, украина, пионерский, захар прилепин, дарья дугина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)