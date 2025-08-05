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Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь - РИА Новости, 05.08.2025
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20:58 05.08.2025 (обновлено: 20:59 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033569754.html
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь - РИА Новости, 05.08.2025
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь
Тульский областной суд приговорил к одному году колонии-поселения гражданина Азербайджана, который справил нужду на Вечный огонь в областном центре, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:58:00+03:00
2025-08-05T20:59:00+03:00
происшествия
азербайджан
россия
тула
тульский областной суд
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Тульский областной суд приговорил к одному году колонии-поселения гражданина Азербайджана, который справил нужду на Вечный огонь в областном центре, сообщает пресс-служба суда. &quot;Двадцать шестого марта 2025 года нелегальный мигрант в присутствии свидетелей, находившихся в общественном месте, справил нужду на Вечный огонь у мемориального комплекса &quot;Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны&quot; (&quot;штыка&quot;), расположенного возле центрального автовокзала города&quot;, - говорится в сообщении.Суд установил, что гражданин Азербайджана в момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе заседания обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. "Приговором Тульского областного суда гражданину республики Азербайджан назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе облсуда.
https://ria.ru/20250425/tuapse-2013347605.html
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происшествия, азербайджан, россия, тула, тульский областной суд
Происшествия, Азербайджан, Россия, Тула, Тульский областной суд
Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь

Тульский облсуд лишил свободы азербайджанца, справившего нужду на Вечный огонь

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Fotolia / Corgarashu
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Тульский областной суд приговорил к одному году колонии-поселения гражданина Азербайджана, который справил нужду на Вечный огонь в областном центре, сообщает пресс-служба суда.
«

"Двадцать шестого марта 2025 года нелегальный мигрант в присутствии свидетелей, находившихся в общественном месте, справил нужду на Вечный огонь у мемориального комплекса "Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны" ("штыка"), расположенного возле центрального автовокзала города", - говорится в сообщении.

Суд установил, что гражданин Азербайджана в момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе заседания обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
"Приговором Тульского областного суда гражданину республики Азербайджан назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе облсуда.
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