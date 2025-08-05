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Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь

Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь - РИА Новости, 05.08.2025

Тульский облсуд вынес приговор азербайджанцу, осквернившему Вечный огонь

Тульский областной суд приговорил к одному году колонии-поселения гражданина Азербайджана, который справил нужду на Вечный огонь в областном центре, сообщает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T20:58:00+03:00

2025-08-05T20:58:00+03:00

2025-08-05T20:59:00+03:00

происшествия

азербайджан

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тула

тульский областной суд

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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Тульский областной суд приговорил к одному году колонии-поселения гражданина Азербайджана, который справил нужду на Вечный огонь в областном центре, сообщает пресс-служба суда. "Двадцать шестого марта 2025 года нелегальный мигрант в присутствии свидетелей, находившихся в общественном месте, справил нужду на Вечный огонь у мемориального комплекса "Героическим защитникам города Тулы в годы Великой Отечественной войны" ("штыка"), расположенного возле центрального автовокзала города", - говорится в сообщении.Суд установил, что гражданин Азербайджана в момент осквернения символов воинской славы России и оскорбления памяти защитников Отечества (статья 354.1 часть 3 УК РФ) находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе заседания обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. "Приговором Тульского областного суда гражданину республики Азербайджан назначен один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе облсуда.

https://ria.ru/20250425/tuapse-2013347605.html

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россия

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, азербайджан, россия, тула, тульский областной суд