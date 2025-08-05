https://ria.ru/20250805/prigovor-2033494582.html

Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева

Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 05.08.2025

Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева

Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой по делу о нападении... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:46:00+03:00

2025-08-05T15:46:00+03:00

2025-08-05T15:46:00+03:00

происшествия

грозный

нижний новгород

россия

рамзан кадыров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

чеченская республика (чечня)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. "Сегодня суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16.00 6 августа", - сказал он. Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прений прокурор запросил для Мусаевой 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Защита настаивала на полном оправдании Мусаевой. В последнем слове подсудимая также не признала свою вину. В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".

https://ria.ru/20250724/obvinenie-2031150222.html

https://ria.ru/20250502/sud-2014637164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), чеченская республика (чечня)