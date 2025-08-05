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Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 05.08.2025
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15:46 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/prigovor-2033494582.html
Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева
Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева - РИА Новости, 05.08.2025
Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева
Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой по делу о нападении... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:46:00+03:00
2025-08-05T15:46:00+03:00
происшествия
грозный
нижний новгород
россия
рамзан кадыров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
чеченская республика (чечня)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин. "Сегодня суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16.00 6 августа", - сказал он. Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях. В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прений прокурор запросил для Мусаевой 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Защита настаивала на полном оправдании Мусаевой. В последнем слове подсудимая также не признала свою вину. В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения. Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров. После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
https://ria.ru/20250724/obvinenie-2031150222.html
https://ria.ru/20250502/sud-2014637164.html
грозный
нижний новгород
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происшествия, грозный, нижний новгород, россия, рамзан кадыров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), чеченская республика (чечня)
Происшествия, Грозный, Нижний Новгород, Россия, Рамзан Кадыров, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Чеченская республика (Чечня)
Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева

Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева

© РИА НовостиЗарема Мусаева
Зарема Мусаева - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости
Зарема Мусаева. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
«
"Сегодня суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16.00 6 августа", - сказал он.
Суд - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Обвинение запросило четыре года колонии для жены экс-судьи в Чечне
24 июля, 14:19
Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях.
В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прений прокурор запросил для Мусаевой 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Защита настаивала на полном оправдании Мусаевой. В последнем слове подсудимая также не признала свою вину.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
ВС не рассмотрел жалобу мужчины, "подарившему" девушке взрывчатку
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ПроисшествияГрозныйНижний НовгородРоссияРамзан КадыровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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