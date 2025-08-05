Назначена дата оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева
Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене экс-судьи Янгулбаева
© РИА НовостиЗарема Мусаева
© РИА Новости
Зарема Мусаева. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Суд в Чечне назначил на 6 августа оглашение приговора жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой, обвиняемой по делу о нападении на сотрудника ФСИН, сообщил РИА Новости ее адвокат Александр Савин.
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"Сегодня суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 16.00 6 августа", - сказал он.
Ранее Савин сообщал РИА Новости, что против Мусаевой возбуждено новое уголовное дело - по статье "дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Как уточнял адвокат, ей вменяют нападение на сотрудника ФСИН, с которым она возвращалась из больницы: женщина якобы сорвала погон с куртки и ударила ладонью по шее, не причинив вред здоровью. По его данным, у Мусаевой инсулинозависимая форма диабета, гипертоническая болезнь, передвигается она на костылях.
В марте Шалинский городской суд Чечни начал рассмотрение дела, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе прений прокурор запросил для Мусаевой 4 года и 1 месяц лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Защита настаивала на полном оправдании Мусаевой. В последнем слове подсудимая также не признала свою вину.
В июле 2023 года Ахматовский районный суд Грозного назначил Мусаевой 5,5 лет колонии общего режима по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Позже Верховный суд Чечни, признав наличие у нее хронических заболеваний смягчающим обстоятельством, изменил приговор на 5 лет колонии-поселения.
Жену экс-судьи Верховного суда Чечни 22 января 2022 года забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заявлял Кадыров.
После этого Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".