Советник Гуцул назвал приговор поркой жителям автономии
Советник Гуцул Влах назвал приговор наказанием за отказ от евроинтеграцией
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Вынесенный во вторник приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является наказанием для противников евроинтеграции и румынизации в Гагаузии, заявил РИА Новости советник Гуцул, общественный деятель Михаил Влах.
Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными и пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
"Мы были готовы ко всем действиям, и глава Гагаузии в том числе. Она понимала, что сегодняшняя власть обязательно должна будет за все ответить. И все, кто писали этот приговор, все, кто причастны к этому, обязательно понесут суровые наказания... Сегодняшнее решение судьи напечатано в президентуре Республики Молдова, а может быть, даже и дальше - в Брюсселе. Это такая порка гагаузам за то, что они не придерживаются евроинтеграции и румынизации", - сказал Влах.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.