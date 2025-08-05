https://ria.ru/20250805/prezident-2033574595.html
Президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов
Президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов - РИА Новости, 05.08.2025
Президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и намерен сосредоточиться на обсуждении идей,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:50:00+03:00
2025-08-05T21:50:00+03:00
2025-08-05T21:50:00+03:00
в мире
аргентина
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хавьер милей
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МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и намерен сосредоточиться на обсуждении идей, "если оппоненты на это способны". "Я сделаю вот что: я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они обсуждать идеи. Потому что, на мой взгляд, они спорят о форме, не имея недостаточно интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути", - сказал Милей на мероприятии фонда Faro в Буэнос-Айресе. Обещание прозвучало спустя несколько дней после публикации изданием La Nación аналитического материала, в котором отмечалось, что только за последние 100 дней Милей использовал 611 оскорблений в интервью, речах и сообщениях в соцсетях. Всего, по данным журналистов, с начала президентства он публично произнес свыше четырех тысяч оскорблений и уничижительных выражений в адрес политических оппонентов. По словам главы государства, решение отказаться от грубой риторики не означает уступок оппонентам, а должно продемонстрировать несостоятельность их критики. "Теперь мы будем использовать ту форму, которая вам нравится. Знаете, зачем? Чтобы стало видно, что вы - пустая оболочка", - добавил политик. Президент напомнил собравшимся об аргентинском президенте-реформаторе XIX века Доминго Сармьенто, который, по его словам, был "серийным оскорбителем", но при этом преобразовал систему аргентинского образования. Современные борцы за формальности, по словам Милея, сожгли бы Сармьенто на костре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей
Президент Аргентины пообещал больше не оскорблять своих оппонентов
Президент Аргентины Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления
МЕХИКО, 5 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что больше не будет использовать оскорбления в публичных выступлениях и намерен сосредоточиться на обсуждении идей, "если оппоненты на это способны".
«
"Я сделаю вот что: я перестану использовать оскорбления, чтобы посмотреть, способны ли они обсуждать идеи. Потому что, на мой взгляд, они спорят о форме, не имея недостаточно интеллектуального уровня, чтобы спорить по сути", - сказал Милей
на мероприятии фонда Faro в Буэнос-Айресе
.
Обещание прозвучало спустя несколько дней после публикации изданием La Nación аналитического материала, в котором отмечалось, что только за последние 100 дней Милей использовал 611 оскорблений в интервью, речах и сообщениях в соцсетях. Всего, по данным журналистов, с начала президентства он публично произнес свыше четырех тысяч оскорблений и уничижительных выражений в адрес политических оппонентов.
По словам главы государства, решение отказаться от грубой риторики не означает уступок оппонентам, а должно продемонстрировать несостоятельность их критики.
"Теперь мы будем использовать ту форму, которая вам нравится. Знаете, зачем? Чтобы стало видно, что вы - пустая оболочка", - добавил политик.
Президент напомнил собравшимся об аргентинском президенте-реформаторе XIX века Доминго Сармьенто, который, по его словам, был "серийным оскорбителем", но при этом преобразовал систему аргентинского образования. Современные борцы за формальности, по словам Милея, сожгли бы Сармьенто на костре.