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Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления

Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления - РИА Новости, 05.08.2025

Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления

Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил выборы в органы местного самоуправления на 4 октября 2025 года, сообщает его администрация. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:27:00+03:00

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2025-08-05T15:27:00+03:00

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михаил кавелашвили

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил выборы в органы местного самоуправления на 4 октября 2025 года, сообщает его администрация. "Согласно указу президента Грузии Михаила Кавелашвили, выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в 2025 году 4 октября. Указ подписан также премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе", - сообщает администрация. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" официально выдвинула кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси на предстоящих выборах органов местного самоуправления. Каладзе занимает этот пост с 2017 года. С 2013 года он также является генеральным секретарем партии "Грузинская мечта". В период с 2012 по 2017 год занимал посты министра энергетики и вице-премьера Грузии.

https://ria.ru/20250724/gruzija-2031013713.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, каха каладзе (мэр тбилиси), ираклий кобахидзе