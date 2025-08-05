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Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления - РИА Новости, 05.08.2025
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15:27 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/prezident-2033490419.html
Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления
Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления - РИА Новости, 05.08.2025
Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления
Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил выборы в органы местного самоуправления на 4 октября 2025 года, сообщает его администрация. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:27:00+03:00
2025-08-05T15:27:00+03:00
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михаил кавелашвили
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил выборы в органы местного самоуправления на 4 октября 2025 года, сообщает его администрация. "Согласно указу президента Грузии Михаила Кавелашвили, выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в 2025 году 4 октября. Указ подписан также премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе", - сообщает администрация. Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" официально выдвинула кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси на предстоящих выборах органов местного самоуправления. Каладзе занимает этот пост с 2017 года. С 2013 года он также является генеральным секретарем партии "Грузинская мечта". В период с 2012 по 2017 год занимал посты министра энергетики и вице-премьера Грузии.
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в мире, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, каха каладзе (мэр тбилиси), ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Михаил Кавелашвили, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Ираклий Кобахидзе
Кавелашвили назначил дату выборов в органы местного самоуправления

Кавелашвили назначил выборы в органы местного самоуправления на 4 октября

© Фото : ხალხის ძალა / People’s PowerМихаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : ხალხის ძალა / People’s Power
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 5 авг - РИА Новости. Президент Грузии Михаил Кавелашвили назначил выборы в органы местного самоуправления на 4 октября 2025 года, сообщает его администрация.
"Согласно указу президента Грузии Михаила Кавелашвили, выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в 2025 году 4 октября. Указ подписан также премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе", - сообщает администрация.
Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" официально выдвинула кандидатуру Кахи Каладзе на пост мэра Тбилиси на предстоящих выборах органов местного самоуправления. Каладзе занимает этот пост с 2017 года. С 2013 года он также является генеральным секретарем партии "Грузинская мечта". В период с 2012 по 2017 год занимал посты министра энергетики и вице-премьера Грузии.
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В миреГрузияТбилисиМихаил КавелашвилиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Ираклий Кобахидзе
 
 
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