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На Западе сделали Зеленскому предупреждение, вспомнив слова Путина - РИА Новости, 05.08.2025
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08:46 05.08.2025 (обновлено: 09:14 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html
На Западе сделали Зеленскому предупреждение, вспомнив слова Путина
На Западе сделали Зеленскому предупреждение, вспомнив слова Путина - РИА Новости, 05.08.2025
На Западе сделали Зеленскому предупреждение, вспомнив слова Путина
Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять российские условия, изложенные Владимиром Путиным, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:46:00+03:00
2025-08-05T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять российские условия, изложенные Владимиром Путиным, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.&quot;Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить&quot;, — сказал он, комментируя видеофрагмент с заявлением российского президента в 2024 году.Эксперт предупредил Зеленского, что в будущем условия будут гораздо хуже.На прошлой неделе Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.Глава государства в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Киев, в свою очередь, должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20250804/bloomberg-2033291397.html
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Путин о российских условиях для начала переговоров с Киевом
Заявление Путина о российских условиях для начала переговоров с Киевом.
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в мире, украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, золтан кошкович, нато
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Золтан Кошкович, НАТО
На Западе сделали Зеленскому предупреждение, вспомнив слова Путина

Кошкович: Зеленский должен принять условия мира, озвученные Путиным

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять российские условия, изложенные Владимиром Путиным, пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«

"Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить", — сказал он, комментируя видеофрагмент с заявлением российского президента в 2024 году.

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Эксперт предупредил Зеленского, что в будущем условия будут гораздо хуже.
На прошлой неделе Путин на неформальной встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без временных ограничений — мира на Украине. Он также заявил, что условия Москвы, выдвинутые летом 2024 года, остаются неизменными.
Глава государства в июне прошлого года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Киев, в свою очередь, должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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