Рейтинг@Mail.ru
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
17:54 05.08.2025 (обновлено: 18:53 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/possumy-2033539656.html
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах - РИА Новости, 05.08.2025
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:54:00+03:00
2025-08-05T18:53:00+03:00
общество
федеральная пассажирская компания
ржд
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968407_0:136:3071:1863_1920x0_80_0_0_a75796fbf5b7f8e86135ca229394ead4.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в поезде дальнего следования, сообщила компания. "Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО "ФПК". Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты", - говорится в сообщении ФПК. Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки. "Напомним, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие", - отмечает компания. По данным ФПК, с начала текущего года в поездах с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://ria.ru/20250803/belozerov-2033081749.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007968407_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cfa55ed890ee91068706588eadfe261f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Хорошие новости
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах

ФПК добавила летающих поссумов в список животных для перевозки в поездах

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроводник пассажирского поезда
Проводник пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Проводник пассажирского поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в поезде дальнего следования, сообщила компания.
"Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО "ФПК". Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты", - говорится в сообщении ФПК.
Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки.
"Напомним, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие", - отмечает компания.
По данным ФПК, с начала текущего года в поездах с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Железные дороги в России всегда развиваются, заявил глава РЖД
3 августа, 12:37
 
Хорошие новостиОбществоФедеральная пассажирская компанияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала