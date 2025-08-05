https://ria.ru/20250805/possumy-2033539656.html
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах - РИА Новости, 05.08.2025
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:54:00+03:00
2025-08-05T17:54:00+03:00
2025-08-05T18:53:00+03:00
общество
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в поезде дальнего следования, сообщила компания. "Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО "ФПК". Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты", - говорится в сообщении ФПК. Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки. "Напомним, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие", - отмечает компания. По данным ФПК, с начала текущего года в поездах с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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общество, федеральная пассажирская компания, ржд
Общество, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Хорошие новости
Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах
ФПК добавила летающих поссумов в список животных для перевозки в поездах
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в поезде дальнего следования, сообщила компания.
"Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО "ФПК
". Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты", - говорится в сообщении ФПК.
Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки.
"Напомним, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие", - отмечает компания.
По данным ФПК, с начала текущего года в поездах с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.