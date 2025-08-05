https://ria.ru/20250805/possumy-2033539656.html

Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах

Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах - РИА Новости, 05.08.2025

Летающих поссумов и сурикатов разрешили перевозить в поездах

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:54:00+03:00

2025-08-05T17:54:00+03:00

2025-08-05T18:53:00+03:00

общество

федеральная пассажирская компания

ржд

хорошие новости

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) добавила летающих поссумов и сурикатов в список животных, которых пассажиры могут перевозить с собой в поезде дальнего следования, сообщила компания. "Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО "ФПК". Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты", - говорится в сообщении ФПК. Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки. "Напомним, что мелких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие", - отмечает компания. По данным ФПК, с начала текущего года в поездах с хозяевами отправилось более 500 тысяч домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://ria.ru/20250803/belozerov-2033081749.html

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общество, федеральная пассажирская компания, ржд