https://ria.ru/20250805/posolstvo-2033549225.html

Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления

Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления - РИА Новости, 05.08.2025

Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления

Российские диппредставительства в Гаване не получали обращений от якобы отравившихся российских туристов на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:35:00+03:00

2025-08-05T18:35:00+03:00

2025-08-05T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские диппредставительства в Гаване не получали обращений от якобы отравившихся российских туристов на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на острове. Ранее во вторник Telegram-канал SHOT написал о массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection на кубинском курорте Варадеро. По его данным, якобы пострадали десятки туристов из России. "На данный момент ни в посольство, ни в генеральное консульство обращений от российских граждан по поводу якобы имевшего место массового отравления в одном из отелей курортного города Варадеро не поступало", - сообщили в загранучреждении. Также посольство отметило, что в гостинице Iberostar Selection сотруднику генконсульства информацию о данном инциденте не подтвердили. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили РИА Новости, что российские туроператоры или страховые компании не получали обращений от туристов об отравлениях в отеле на Кубе.

https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html

https://ria.ru/20250731/zhaloby-2032560779.html

куба

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куба, россия, варадеро, российский союз туриндустрии (рст), в мире