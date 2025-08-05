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Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления - РИА Новости, 05.08.2025
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18:35 05.08.2025 (обновлено: 18:42 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/posolstvo-2033549225.html
Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления
Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления - РИА Новости, 05.08.2025
Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления
Российские диппредставительства в Гаване не получали обращений от якобы отравившихся российских туристов на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:35:00+03:00
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варадеро
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские диппредставительства в Гаване не получали обращений от якобы отравившихся российских туристов на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на острове. Ранее во вторник Telegram-канал SHOT написал о массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection на кубинском курорте Варадеро. По его данным, якобы пострадали десятки туристов из России. "На данный момент ни в посольство, ни в генеральное консульство обращений от российских граждан по поводу якобы имевшего место массового отравления в одном из отелей курортного города Варадеро не поступало", - сообщили в загранучреждении. Также посольство отметило, что в гостинице Iberostar Selection сотруднику генконсульства информацию о данном инциденте не подтвердили. Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили РИА Новости, что российские туроператоры или страховые компании не получали обращений от туристов об отравлениях в отеле на Кубе.
https://ria.ru/20250610/turtsija-2021971028.html
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куба, россия, варадеро, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Куба, Россия, Варадеро, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
Посольство на Кубе не получало обращений от россиян по поводу отравления

Посольство РФ на Кубе не получало обращений от туристов насчет отравления

© AP Photo / Ramon EspinosaПорт в Гаване, Куба
Порт в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Ramon Espinosa
Порт в Гаване, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские диппредставительства в Гаване не получали обращений от якобы отравившихся российских туристов на Кубе, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на острове.
Ранее во вторник Telegram-канал SHOT написал о массовом отравлении креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection на кубинском курорте Варадеро. По его данным, якобы пострадали десятки туристов из России.
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"На данный момент ни в посольство, ни в генеральное консульство обращений от российских граждан по поводу якобы имевшего место массового отравления в одном из отелей курортного города Варадеро не поступало", - сообщили в загранучреждении.
Также посольство отметило, что в гостинице Iberostar Selection сотруднику генконсульства информацию о данном инциденте не подтвердили.
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили РИА Новости, что российские туроператоры или страховые компании не получали обращений от туристов об отравлениях в отеле на Кубе.
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