https://ria.ru/20250805/poshliny-2033498072.html
США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы
США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы - РИА Новости, 05.08.2025
США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре введёт новые тарифы на полупроводники и микрочипы, чтобы стимулировать их производство на американской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:04:00+03:00
2025-08-05T16:04:00+03:00
2025-08-05T16:04:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре введёт новые тарифы на полупроводники и микрочипы, чтобы стимулировать их производство на американской территории. "Мы собираемся объявить о пошлинах на полупроводники и микрочипы", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.По словам главы государства, данная мера направлена на то, чтобы защитить интересы американских производителей и простимулировать производство данной категории товаров на территории США.
https://ria.ru/20250805/ssha-2033496252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы
Трамп: США вскоре объявят о введении новых пошлин на полупроводники и микрочипы