https://ria.ru/20250805/poshliny-2033498072.html

США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы

США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы - РИА Новости, 05.08.2025

США введут новые пошлины на полупроводники и микрочипы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре введёт новые тарифы на полупроводники и микрочипы, чтобы стимулировать их производство на американской... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:04:00+03:00

2025-08-05T16:04:00+03:00

2025-08-05T16:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре введёт новые тарифы на полупроводники и микрочипы, чтобы стимулировать их производство на американской территории. "Мы собираемся объявить о пошлинах на полупроводники и микрочипы", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.По словам главы государства, данная мера направлена на то, чтобы защитить интересы американских производителей и простимулировать производство данной категории товаров на территории США.

https://ria.ru/20250805/ssha-2033496252.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп