https://ria.ru/20250805/polsha-2033555750.html

Экс-главу польской "смоленской комиссии" могут привлечь к ответственности

Экс-главу польской "смоленской комиссии" могут привлечь к ответственности - РИА Новости, 05.08.2025

Экс-главу польской "смоленской комиссии" могут привлечь к ответственности

Польский парламент лишил бывшего главу комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антония Мачеревича депутатского иммунитета, что дает... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T19:10:00+03:00

2025-08-05T19:10:00+03:00

2025-08-05T19:12:00+03:00

в мире

польша

россия

смоленск

антони мачеревич

ту-154

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

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ВАРШАВА, 5 авг - РИА Новости. Польский парламент лишил бывшего главу комиссии по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы Антония Мачеревича депутатского иммунитета, что дает прокуратуре возможность привлечь его к уголовной ответственности. За снятие неприкосновенности проголосовали 240 депутатов, против - 190, воздержались девять, следует из трансляции из зала заседаний сейма. Как отмечала ранее Национальная прокуратура, основанием для направления ходатайства о снятии иммунитета с Мачеревича стали выводы, сделанные в ходе расследования прокуратуры, которое велось на основании отчета о работе группы по расследованию деятельности "смоленской комиссии", а также 41 уведомления о возможности совершения преступления, сделанного после опубликования отчета. По данным прокуратуры, анализ материалов вышеуказанного отчета позволил возбудить пять уголовных дел. "Эти преступления заключались в несанкционированном раскрытии секретной и другой информации, подлежащей защите, неправильной обработке, изготовлении и хранении материалов, содержащих секретную информацию, превышении полномочий и неисполнении обязанностей должностными лицами, включая министра национальной обороны и председателя комиссии, подделке документов, невыполнении служебных обязанностей и воспрепятствовании уголовному расследованию, непринятии мер по предотвращению уничтожения самолета Ту-154М №102, а также содействии уничтожению указанного самолета членами комиссии", - говорится в сообщении. Десятого апреля 2010 года под Смоленском потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь (урочище в 14 километрах к западу от Смоленска), чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. Через год после трагедии Международный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Правительство Польши в 2015 году не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством Мачеревича обвиняла в трагедии российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре 2023 года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от обвинения России в крушении самолета. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.

https://ria.ru/20250410/aviakatastrofa-2009965202.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html

https://ria.ru/20250410/tusk-2010445333.html

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в мире, польша, россия, смоленск, антони мачеревич, ту-154, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском