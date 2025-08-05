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"Такого еще не было". В польском сейме произошел скандал из-за Украины - РИА Новости, 05.08.2025
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13:42 05.08.2025 (обновлено: 23:42 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/polsha-2033462581.html
"Такого еще не было". В польском сейме произошел скандал из-за Украины
"Такого еще не было". В польском сейме произошел скандал из-за Украины - РИА Новости, 05.08.2025
"Такого еще не было". В польском сейме произошел скандал из-за Украины
Фразу "слава Украине" в польском сейме назвали нацистским приветствием, пишет Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:42:00+03:00
2025-08-05T23:42:00+03:00
в мире
украина
польша
анджей дуда
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фразу "слава Украине" в польском сейме назвали нацистским приветствием, пишет Telegram-канал "Политика страны".&quot;Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В польском сейме такого еще не было, как если бы кто-то крикнул &quot;Зиг хайль&quot;*, — приводят в публикации слова польского политика Романа Фрица.Он заявил это после того, как депутат от правящей партии "Гражданская коалиция" Клаудия Яхира крикнула "слава Украине" после завершения своей речи.В мае глава Польши Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Kanal Zero рассказал, что его возмущают украинские законы, оправдывающие военные преступления, которые совершались в том числе против поляков во время Второй мировой войны.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20250805/economist-2033397746.html
https://ria.ru/20250805/preduprezhdenie-2033393209.html
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Перепалка в польском сейме из-за фразы "Слава Украине"
Перепалка в польском сейме из-за фразы "Слава Украине"
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в мире, украина, польша, анджей дуда
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда
"Такого еще не было". В польском сейме произошел скандал из-за Украины

В польском сейме сравнили фразу "слава Украине" с нацистским приветствием

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Фразу "слава Украине" в польском сейме назвали нацистским приветствием, пишет Telegram-канал "Политика страны".
«

"Мы имели пример позорного забывания бандеровского и нацистского. В польском сейме такого еще не было, как если бы кто-то крикнул "Зиг хайль"*, — приводят в публикации слова польского политика Романа Фрица.

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Он заявил это после того, как депутат от правящей партии "Гражданская коалиция" Клаудия Яхира крикнула "слава Украине" после завершения своей речи.
В мае глава Польши Анджей Дуда в эфире YouTube-канала Kanal Zero рассказал, что его возмущают украинские законы, оправдывающие военные преступления, которые совершались в том числе против поляков во время Второй мировой войны.
* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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