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В Польше арестовали мужчину, угрожавшего взрывчаткой депутатам
В Польше арестовали мужчину, угрожавшего взрывчаткой депутатам - РИА Новости, 05.08.2025
В Польше арестовали мужчину, угрожавшего взрывчаткой депутатам
Сотрудники полиции польского города Гдыня арестовали 19-летнего жителя Погуже, который публиковал в социальных сетях угрозы взрыва во время партийного митинга,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:30:00+03:00
2025-08-05T13:30:00+03:00
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ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции польского города Гдыня арестовали 19-летнего жителя Погуже, который публиковал в социальных сетях угрозы взрыва во время партийного митинга, пропагандировал нацистский контент и призывал к насилию в отношении отдельных социальных групп. "Сотрудники полиции установили, что преступник использовал социальные сети, чтобы угрожать взрывчаткой двум депутатам и нескольким членам партийного совета, призывая их воздержаться от участия в публичном собрании, запланированном на 2 августа", — сообщила пресс-служба Главного управления полиции Гдыни. Кроме того, мужчина публиковал в интернете материалы, пропагандирующие нацистскую идеологию и подстрекающие к насилию в отношении отдельных социальных групп. Информация по этому поводу была передана в Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью, Центральное бюро расследований полиции и Агентство внутренней безопасности. Сотрудники полиции установили автора угроз и в субботу утром задержали подозреваемого. Мужчине предъявлены обвинения в угрозе покушения на представителей конституционных органов Республики Польша – депутатов парламента, а также в публикации контента, пропагандирующего нацизм. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
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в мире, польша
В Польше арестовали мужчину, угрожавшего взрывчаткой депутатам
Полиция Гдыни арестовала мужчину за угрозы взрыва во время партийного митинга
ВАРШАВА, 5 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции польского города Гдыня арестовали 19-летнего жителя Погуже, который публиковал в социальных сетях угрозы взрыва во время партийного митинга, пропагандировал нацистский контент и призывал к насилию в отношении отдельных социальных групп.
"Сотрудники полиции установили, что преступник использовал социальные сети, чтобы угрожать взрывчаткой двум депутатам и нескольким членам партийного совета, призывая их воздержаться от участия в публичном собрании, запланированном на 2 августа", — сообщила пресс-служба Главного управления полиции Гдыни.
Кроме того, мужчина публиковал в интернете материалы, пропагандирующие нацистскую идеологию и подстрекающие к насилию в отношении отдельных социальных групп. Информация по этому поводу была передана в Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью, Центральное бюро расследований полиции и Агентство внутренней безопасности.
Сотрудники полиции установили автора угроз и в субботу утром задержали подозреваемого. Мужчине предъявлены обвинения в угрозе покушения на представителей конституционных органов Республики Польша – депутатов парламента, а также в публикации контента, пропагандирующего нацизм. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.