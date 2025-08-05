https://ria.ru/20250805/politolog-2033457511.html
Власти Кишинева боятся конкуренции, заявил политолог
Власти Кишинева боятся конкуренции, заявил политолог - РИА Новости, 05.08.2025
Власти Кишинева боятся конкуренции, заявил политолог
Приговор главе гагаузской автономии Евгении Гуцул показывает, что власти Кишинева боятся конкуренции, расправляясь с оппозиционными кандидатами по примеру... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:27:00+03:00
2025-08-05T13:27:00+03:00
2025-08-05T13:27:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе гагаузской автономии Евгении Гуцул показывает, что власти Кишинева боятся конкуренции, расправляясь с оппозиционными кандидатами по примеру румынских властей, заявил РИА Новости политолог Сергей Михеев. Районный суд Кишинева во вторник приговорил главу Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", сообщила ранее РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам. "Мы видим, что румынский опыт показал, что стесняться нечего. Когда они дважды своих оппозиционных кандидатов "завалили" , несмотря на то, что те набрали больше голосов - то стесняться нечего. Если в Румынии можно, то в Молдавии и подавно" , - сказал РИА Новости Михеев. Выход, по мнению политолога, один - сопротивление оппозиционных сил Молдавии. "Гуцул почему отправили в тюрьму - потому что (президент Молдавии - ред.) Майя Санду, очень "демократичная" гражданка другого государства, просто боится конкуренции. Там парламентские выборы впереди. Казалось - чего вы боитесь, если вы уверены, что все с вами. Вы же в демократичной стране живете. Теперь вопрос в том, как себя поведет гагаузская автономия в борьбе за свои права. Если они это "проглотят", то, естественно, кишиневские власти пойдут дальше" , - добавил политолог. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приговор Гуцул политически мотивированным решением и давлением на политических оппонентов в Молдавии. В Кремле видят, что в Молдавии оппозиция всячески зажимается, а нормы демократии попираются, добавил он.
https://ria.ru/20250805/rasprava-2033457071.html
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в мире, молдавия, кишинев, румыния, евгения гуцул, сергей михеев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, Евгения Гуцул, Сергей Михеев, Майя Санду
Власти Кишинева боятся конкуренции, заявил политолог
Михеев: власти Молдавии идут по пути Румынии в расправе над оппозицией