https://ria.ru/20250805/poligon-2033456148.html

В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном

В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном - РИА Новости, 05.08.2025

В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном

Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов, комментируя приговор главе Гагаузии... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T13:20:00+03:00

2025-08-05T13:20:00+03:00

2025-08-05T13:20:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

евгения гуцул

сергей перминов

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы. "В Молдавии создан беспрецедентный правовой режим управления внутриполитическими процессами - не через волеизъявление граждан страны, на свободных выборах и конкуренции идей и лидеров, а через судебные и правоприменительные репрессивные практики. Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном", - сказал Перминов. Сенатор отметил, что приговором Гуцул "молдавский режим превзошел все ожидания своих европейских кураторов". "Ряд действующих законов Молдавии - это воплощенные в жизнь предсказания Оруэлла. Ужас ситуации для молдавских властей в том, что подобные практики дают очень краткосрочный эффект, сжимая пружину народного недовольства и гарантируют резкий отскок мнения общества и возможного активного общественного возмущения", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html

молдавия

гагаузия

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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы "Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы 2025-08-05T13:20 true PT0M20S

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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, сергей перминов