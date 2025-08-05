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В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном - РИА Новости, 05.08.2025
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13:20 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/poligon-2033456148.html
В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном
В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном - РИА Новости, 05.08.2025
В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном
Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов, комментируя приговор главе Гагаузии... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:20:00+03:00
2025-08-05T13:20:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
сергей перминов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул. Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы. "В Молдавии создан беспрецедентный правовой режим управления внутриполитическими процессами - не через волеизъявление граждан страны, на свободных выборах и конкуренции идей и лидеров, а через судебные и правоприменительные репрессивные практики. Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном", - сказал Перминов. Сенатор отметил, что приговором Гуцул "молдавский режим превзошел все ожидания своих европейских кураторов". "Ряд действующих законов Молдавии - это воплощенные в жизнь предсказания Оруэлла. Ужас ситуации для молдавских властей в том, что подобные практики дают очень краткосрочный эффект, сжимая пружину народного недовольства и гарантируют резкий отскок мнения общества и возможного активного общественного возмущения", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250805/gutsul-2033446185.html
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"Позор!": Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
"Позор!" Евгению Гуцул вывозят из здания суда на автозаке под крики толпы
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, сергей перминов
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Сергей Перминов
В Совфеде назвали Молдавию европейским репрессивным полигоном

Сенатор Перминов назвал Молдавию европейским репрессивным политическим полигоном

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном, заявил РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов, комментируя приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул.
Ранее адвокат Гуцул сообщил РИА Новости, что она приговорена к 7 годам лишения свободы.
Молдавии создан беспрецедентный правовой режим управления внутриполитическими процессами - не через волеизъявление граждан страны, на свободных выборах и конкуренции идей и лидеров, а через судебные и правоприменительные репрессивные практики. Молдавия становится европейским репрессивным политическим полигоном", - сказал Перминов.
Сенатор отметил, что приговором Гуцул "молдавский режим превзошел все ожидания своих европейских кураторов".
"Ряд действующих законов Молдавии - это воплощенные в жизнь предсказания Оруэлла. Ужас ситуации для молдавских властей в том, что подобные практики дают очень краткосрочный эффект, сжимая пружину народного недовольства и гарантируют резкий отскок мнения общества и возможного активного общественного возмущения", - констатировал политик.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Кремле прокомментировали приговор Гуцул
Вчера, 12:37
 
В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулСергей Перминов
 
 
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