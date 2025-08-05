https://ria.ru/20250805/pokazaniya-2033477629.html

Потерпевшие начали давать показания по делу о теракте в "Крокусе"

Потерпевшие начали давать показания по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 05.08.2025

Потерпевшие начали давать показания по делу о теракте в "Крокусе"

Потерпевшие начали давать показания во 2-м Западном окружном военном суде по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T14:43:00+03:00

2025-08-05T14:43:00+03:00

2025-08-05T14:43:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус

крокус сити холл

московский городской суд

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Потерпевшие начали давать показания во 2-м Западном окружном военном суде по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", передает корреспондент РИА Новости из суда. Как рассказали агентству участники процесса, всего сегодня планируется опросить около 10 потерпевших. "Вызывались все потерпевшие, были приглашены судом, пришли самые исполнительные, повторили показания, которые давали ранее следствию", - сообщил один из участников. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

https://ria.ru/20250805/krokus-2033382846.html

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московский городской суд