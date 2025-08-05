https://ria.ru/20250805/podrostki-2033437215.html

В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева

В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева - РИА Новости, 05.08.2025

В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева

Двое подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у железнодорожной станции Алексин в Тульской области, их арестовали за диверсию,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T12:12:00+03:00

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происшествия

россия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у железнодорожной станции Алексин в Тульской области, их арестовали за диверсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июля двое 17-летних подростков, находясь у ж/д станции Алексин, подожгли релейный шкаф. Как полагают правоохранители, "юноши действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб". В настоящее время подростки задержаны, им предъявлены обвинения в диверсии, они арестованы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СК РФ призвали граждан быть бдительными и помнить о последствиях совершения преступлений против основ конституционного строя и безопасности страны. "Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. За совершение подобных преступных деяний предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250805/kadry-2033407805.html

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Место, где 17-летние подростки по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф Двое 17-летних подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у ж/д станции Алексин в Тульской области. Несовершеннолетние арестованы, им предъявлены обвинения в диверсии, сообщили в СК. 2025-08-05T12:12 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)