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В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева - РИА Новости, 05.08.2025
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12:12 05.08.2025 (обновлено: 12:21 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/podrostki-2033437215.html
В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева
В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева - РИА Новости, 05.08.2025
В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева
Двое подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у железнодорожной станции Алексин в Тульской области, их арестовали за диверсию,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T12:12:00+03:00
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происшествия
россия
тульская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у железнодорожной станции Алексин в Тульской области, их арестовали за диверсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 24 июля двое 17-летних подростков, находясь у ж/д станции Алексин, подожгли релейный шкаф. Как полагают правоохранители, "юноши действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб". В настоящее время подростки задержаны, им предъявлены обвинения в диверсии, они арестованы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В СК РФ призвали граждан быть бдительными и помнить о последствиях совершения преступлений против основ конституционного строя и безопасности страны. "Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. За совершение подобных преступных деяний предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.
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Место, где 17-летние подростки по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф
Двое 17-летних подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у ж/д станции Алексин в Тульской области. Несовершеннолетние арестованы, им предъявлены обвинения в диверсии, сообщили в СК.
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происшествия, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области двое подростков подожгли релейный шкаф по указанию Киева

Под Тулой арестовали двух подростков за диверсию по указанию спецслужб Украины

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Двое подростков по указанию украинских спецслужб подожгли релейный шкаф у железнодорожной станции Алексин в Тульской области, их арестовали за диверсию, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту совершения диверсии по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 24 июля двое 17-летних подростков, находясь у ж/д станции Алексин, подожгли релейный шкаф. Как полагают правоохранители, "юноши действовали по указанию третьих лиц, предположительно, со стороны украинских спецслужб".
В настоящее время подростки задержаны, им предъявлены обвинения в диверсии, они арестованы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В СК РФ призвали граждан быть бдительными и помнить о последствиях совершения преступлений против основ конституционного строя и безопасности страны.
"Подумайте об этом, прежде чем поддаться на уговоры и денежные предложения. За совершение подобных преступных деяний предусмотрено строгое наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ведомстве.
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