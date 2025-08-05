https://ria.ru/20250805/pivo-2033516471.html

Астронавты попробуют сварить пиво в космосе

Астронавты попробуют сварить пиво в космосе - РИА Новости, 05.08.2025

Астронавты попробуют сварить пиво в космосе

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях космоса, цель эксперимента изучить реакцию дрожжей... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:45:00+03:00

2025-08-05T16:45:00+03:00

2025-08-05T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях космоса, цель эксперимента изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию, сообщила американская пивоваренная компания-инициатор проекта Starbase Brewery. Корабль Crew Dragon с россиянином Олегом Платоновым в составе экипажа 2 августа пристыковался к МКС. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа. "Мы запустили наши первые два полезных груза на МКС в рамках миссии NASA Crew-11! MicroBrew-1 (название проекта - ред.) - это первая в мире попытка заставить пиво забродить в космосе", - говорится в сообщении на официальном портале компании. В рамках проекта компания планирует проанализировать особенности ферментации на примере пива и изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию. В дальнейшем результаты могут помочь улучшить производство различных средств пребывания в космосе, в частности - продуктов питания и напитков. Также компания попытается реализовать проект OASIS - вырастить сельхозкультуру в почве в условиях космоса. Для этого пивная дробина была смешана с марсианским реголитом (рыхлый поверхностный слой горных пород на планете), после чего смесь была добавлена в качестве удобрения в почву, в которой компания стремится вырастить ячмень. Если эксперимент окажется успешным, это может стать важным шагом в развитии космического сельского хозяйства. В состав отправившегося на МКС экипажа Crew Dragon, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев. Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.

https://ria.ru/20250321/astronavty-2006343056.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, земля, наса, роскосмос, oasis