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Астронавты попробуют сварить пиво в космосе - РИА Новости, 05.08.2025
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Наука
 
16:45 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/pivo-2033516471.html
Астронавты попробуют сварить пиво в космосе
Астронавты попробуют сварить пиво в космосе - РИА Новости, 05.08.2025
Астронавты попробуют сварить пиво в космосе
Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях космоса, цель эксперимента изучить реакцию дрожжей... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях космоса, цель эксперимента изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию, сообщила американская пивоваренная компания-инициатор проекта Starbase Brewery. Корабль Crew Dragon с россиянином Олегом Платоновым в составе экипажа 2 августа пристыковался к МКС. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа. "Мы запустили наши первые два полезных груза на МКС в рамках миссии NASA Crew-11! MicroBrew-1 (название проекта - ред.) - это первая в мире попытка заставить пиво забродить в космосе", - говорится в сообщении на официальном портале компании. В рамках проекта компания планирует проанализировать особенности ферментации на примере пива и изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию. В дальнейшем результаты могут помочь улучшить производство различных средств пребывания в космосе, в частности - продуктов питания и напитков. Также компания попытается реализовать проект OASIS - вырастить сельхозкультуру в почве в условиях космоса. Для этого пивная дробина была смешана с марсианским реголитом (рыхлый поверхностный слой горных пород на планете), после чего смесь была добавлена в качестве удобрения в почву, в которой компания стремится вырастить ячмень. Если эксперимент окажется успешным, это может стать важным шагом в развитии космического сельского хозяйства. В состав отправившегося на МКС экипажа Crew Dragon, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев. Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.
https://ria.ru/20250321/astronavty-2006343056.html
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в мире, земля, наса, роскосмос, oasis
Наука, В мире, Земля, НАСА, Роскосмос, Oasis
Астронавты попробуют сварить пиво в космосе

Starbase Brewery: астронавты на МКС впервые попробуют сварить пиво в космосе

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях космоса, цель эксперимента изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию, сообщила американская пивоваренная компания-инициатор проекта Starbase Brewery.
Корабль Crew Dragon с россиянином Олегом Платоновым в составе экипажа 2 августа пристыковался к МКС. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа.
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"Мы запустили наши первые два полезных груза на МКС в рамках миссии NASA Crew-11! MicroBrew-1 (название проекта - ред.) - это первая в мире попытка заставить пиво забродить в космосе", - говорится в сообщении на официальном портале компании.
В рамках проекта компания планирует проанализировать особенности ферментации на примере пива и изучить реакцию дрожжей на микрогравитацию и радиацию. В дальнейшем результаты могут помочь улучшить производство различных средств пребывания в космосе, в частности - продуктов питания и напитков.
Также компания попытается реализовать проект OASIS - вырастить сельхозкультуру в почве в условиях космоса. Для этого пивная дробина была смешана с марсианским реголитом (рыхлый поверхностный слой горных пород на планете), после чего смесь была добавлена в качестве удобрения в почву, в которой компания стремится вырастить ячмень. Если эксперимент окажется успешным, это может стать важным шагом в развитии космического сельского хозяйства.
В состав отправившегося на МКС экипажа Crew Dragon, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев.
Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.
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